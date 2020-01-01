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Обсерватория NASA засняла комету ATLAS на фоне солнечного ветра

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Также в кадр попал Меркурий.
Комета ATLAS
Комета ATLAS
NASA

Обсерватория NASA под названием STEREO-А, которая была запущена в 2006 году для изучения Солнца с невидимых с Земли углов, засняла пролет кометы ATLAS. 

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Слева на изображении появляется бледная дымка. Это солнечный ветер, который представляет собой заряженные частицы, постоянно вытекающие из Солнца и пролетающие через Солнечную систему. Ближе к концу ролика Меркурий попадает в поле зрения с левой стороны изображения, двигаясь по фону звезд.

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Сама комета четка видна в ролике, и местоположение STEREO-A было идеальной точкой зрения для того, чтобы увидеть ATLAS. Астрономы впервые обнаружили объект в конце декабря и вскоре определили его как комету. Наблюдатели возлагали большие надежды на то, что комета ATLAS станет невероятно яркой и устроит хорошее шоу, приближаясь к Солнцу.

Вместо этого комета ATLAS начала распадаться в апреле, к разочарованию наблюдателей за небом. Однако, с точки зрения STEREO-A, части кометы оставались достаточно близко друг к другу, чтобы создать впечатление полного куска льда.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп показал разрушение кометы ATLAS.

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Теги: ATLAS, комета, NASA, Солнце, Меркурий
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