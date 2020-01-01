Ученые: Вселенная плоская

Это удалось понять благодаря темной энергии.

Раздел трехмерной карты галактик Sloan Digital Sky Survey, используемый в этом анализе. Прямоугольник в крайнем левом углу показывает участок неба, содержащий почти 120 000 галактик (небольшая часть общего обзора). Центральное и правое изображения показывают трехмерную карту, созданную из этих данных: более яркие области соответствуют областям Вселенной с большим количеством галактик, а более темные области - пустотам scitechdaily.com

Новая статья показала, как крупные структуры в распределении галактик во Вселенной обеспечивают наиболее точные тесты темной энергии и космического расширения.

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В исследовании используется новый метод, основанный на комбинации космических пустот - больших расширяющихся пузырьков пространства, содержащих очень мало галактик, - и слабый отпечаток звуковых волн в очень ранней Вселенной, известный как барионные акустические колебания (BAO), которые можно увидеть в распределении галактик. Это обеспечивает точную линейку для измерения прямых эффектов темной энергии, движущей ускоренное расширение Вселенной.

Этот новый метод дает гораздо более точные результаты, чем метод, основанный на наблюдении взрыва массивных звезд или сверхновых, который долгое время был стандартным методом измерения прямого воздействия темной энергии.

Исследование было проведено Портсмутским университетом и опубликовано в Physical Review Letters.

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В исследовании используются данные более миллиона галактик и квазаров, собранные в ходе более чем десятилетней работы Sloan Digital Sky Survey.

Результаты подтверждают модель космологической постоянной темной энергии и пространственно плоской Вселенной с беспрецедентной точностью и решительно опровергают недавние предположения о положительной пространственной кривизне, полученной из измерений космического микроволнового фона (CMB) спутником Планка.

Ведущий автор, д-р Сешадри Надатур, научный сотрудник Института космологии и гравитации Университета (ICG), сказал: "Этот результат показывает способность галактических исследований определять количество темной энергии и ее эволюцию за последние миллиард лет. Сейчас мы проводим очень точные измерения, и данные скоро станут еще лучше, так как скоро появятся новые методы".

Что имеется ввиду, когда астрономы говорят, что Вселенная плоская? Это значит, что она расширяется не в форме равномерного пузыря, как это считалось ранее, а вытянута. И это не означает, что она похожа на расширяющийся лист бумаги. Вполне возможно, что она сворачивается в виде тора и напоминает пончик.

Напомним, ранее сообщалось, что модель расширения Вселенной пересмотрят.