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Загадочные сигналы из космоса повторяются каждые 157 дней

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Астрономы обнаружили странный цикл активности.
FRB издает странные сигналы
FRB издает странные сигналы
Beijing Planetarium

Быстрые радиовсплески, или FRB, - это внегалактические вспышки света, которые за несколько миллисекунд высвобождают столько же энергии, сколько Солнце дает Земле за столетие. Ученые впервые заметили FRB в 2007 году, и причина этих извержений остается неясной почти полтора десятилетия спустя. Потенциальные объяснения варьируются от слияния сверхплотных нейтронных звезд до продвинутых инопланетных цивилизаций.

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На сегодняшний день было обнаружено более 100 FRB, и большинство из них являются одноразовыми, вспыхивают только один раз (насколько нам известно). В январе этого года астрономы сообщили, что один из членов класса "ретранслятор", называемый FRB 180916.J0158 + 65, демонстрирует 16-дневный цикл активности: он запускает всплески на четырехдневный отрезок, 12 дней, а затем начинается все сначала.

FRB 180916 был первым из известных, что извергался таким периодическим способом. И теперь ученые заметили другое.

В течение пяти лет исследователи наблюдали за известным ретранслятором FRB 121102 с помощью телескопа Ловелла, 76-метровой радио-антенны в обсерватории Джодрелл-Бэнк в Англии. Они обнаружили сильные признаки 157-дневного цикла активности; 121102, кажется, вспыхивает в течение 90 дней, а затем замолкает в течение 67, сообщила команда в новом исследовании.

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Неясно, что стоит за такой циклической активностью, хотя у ученых есть несколько идей. Например, периодические вспышки могут быть вызваны колебанием оси вращения сильно намагниченной нейтронной звезды, известной как магнитар. Или они могут быть связаны с орбитальными движениями нейтронной звезды в двойной системе.

По словам членов исследовательской группы, колебания будут проявляться в течение нескольких недель. Таким образом, они кажутся совместимыми с 16-дневным циклом FRB 180916, но не с циклом FRB 121102, который в 10 раз длиннее. Но кто знает? И нет никакой гарантии, что одно и то же явление приводит к периодичности обоих повторяющихся FRB.

"Это захватывающее открытие подчеркивает, как мало мы знаем о происхождении FRB", - сказал соавтор исследования Дункан Лоример, заместитель декана по исследованиям в Университете Западной Вирджинии. "Будут необходимы дальнейшие наблюдения за большим количеством FRB. чтобы получить более четкую картину об этих периодических источниках и выяснить их происхождение".

Новое исследование, которым руководил Каустубх Раджвейд из Манчестерского университета в Англии, было опубликовано 8 июня в журнале "Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества". 

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили невероятно точные радиосигналы из космоса.

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Теги: астрономия, сигнал, космос
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