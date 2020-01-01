В космосе нашли планету-близнец Земли
Ученые обнаружили далекую экзопланету, которая очень похожа на Землю. И она вращается вокруг звезды, которая напоминает наше Солнце.
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Ученые пока не могут сказать, может ли экзопланета с именем KOI-456.01 поддерживать жизнь. Но, согласно пресс-релизу Общества Макса Планка, она выглядит как сильный кандидат - настолько, что называют ее "зеркальным отражением" нашей Земли и Солнца.
Землеподобная экзопланета - это один из миров, вращающихся вокруг звезды Кеплер-160, которая находится на расстоянии около 3000 световых лет от нашей звездной системы. В отличие от большинства звезд, которые содержат экзопланеты размером с Землю, ученые узнали, что Kepler-160 испускает свет в видимом спектре, а не в инфракрасном свете - они считают, что они являются жизненно важными для обитания.
Конечно, многое остается неизвестным.
"Полная картина обитаемости, однако, включает в себя и взгляд на качества звезды", - говорит исследователь Макса Планка Рене Хеллер.
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Называние экзопланеты "подобной Земле" относится больше к ее размеру, чем к ее обитаемости. Но все же система Kepler-160 выглядит поразительно похожей на нашу.
"KOI-456.01 является относительно большой по сравнению со многими другими планетами, которые считаются потенциально обитаемыми", - сказал Хеллер. "Но именно сочетание этого размера планеты и звезды-хозяина солнечного типа делает ее такой особенной и знакомой".
Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая экзотичная экзопланета.
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