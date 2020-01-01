Земляничная луна: Где смотреть затмение 5 июня

В ночь с пятницы на субботу можно наблюдать частичное лунное затмение.

Лунные затмения всегда происходят, когда Луна полная. И 5 июня наш спутник пройдет через часть тени Земли. Такое явление называется частичным полутеневым затмением Луны.

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Во время этого затмения Луна поменяет цвет на красный, и именно поэтому такое затмение называют земляничным.

Затмение начнется в 20:46 по киевскому времени и закончится 6 июня в 00:04. Максимальная фаза затмения начнется в 22:25.

Если же погодные условия не позволят наблюдать затмение вживую, можно воспользоваться онлайн-трансляцией этого астрономического явления. Трансляция будет вестись с римской обсерватории и начнется в 22:00 по киевскому времени

Напомним, ранее сообщалось, что 12 января земляне могли наблюдать первое лунное затмение года.