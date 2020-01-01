Искусственная кровь оказалась лучше настоящей

Синтетические эритроциты могут переносить не только кислород, но и лекарства.

Исследователи создали синтетические эритроциты, которые обладают всеми полезными свойствами реальных, а также несколькими новыми возможностями. Эти новые клетки можно было бы использовать для переноса кислорода или лекарств, а также выполнения других задач.

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Само собой разумеется, что эритроциты выполняют жизненно важную функцию, а именно - они переносят кислород из легких во все ткани организма. Они делают это с помощью молекул, называемых гемоглобином, которые используют белки, содержащие железо, которые связываются с кислородом. Эритроциты также имеют ряд функций, которые позволяют им правильно выполнять свою работу. Они могут сжиматься и растягиваться, чтобы пройти через крошечные капилляры, и могут циркулировать в течение длительного времени.

Пытаясь создать синтетические версии эритроцитов, ученые столкнулись с трудностями, подражая всем этим свойствам. Теперь исследователи из Университета Нью-Мексико, Национальной лаборатории Сандиа и Южно-Китайского технологического университета создали синтетические эритроциты, которые могут делать все это - и даже больше.

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Чтобы сделать синтетические клетки, исследователи начинают с настоящих. Эти донорские эритроциты человека сначала покрывали тонким слоем диоксида кремния, а затем слоями полимеров с положительными и отрицательными зарядами. Затем кремний вытравливали, и, наконец, поверхность покрывали натуральными мембранами эритроцитов.

Конечным результатом являются искусственные эритроциты, которые имеют размер, форму, заряд и поверхностные белки схожие с реальными. Команда показала, что эти синтетические эритроциты способны деформироваться достаточно, чтобы протиснуться через крошечные пространства в модельных капиллярах. В тестах на мышах клетки циркулировали более 48 часов, и команда не обнаружила токсических побочных эффектов.

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В других тестах команда продемонстрировала различные другие способности, которые могут выполнять эти синтетические эритроциты. Они успешно перевозили различные грузы гемоглобина, противоопухолевых препаратов, токсинных сенсоров и магнитных наночастиц. Каждый из них может представлять различное потенциальное использование для клеток - транспортировку кислорода, доставку лекарств и обнаружение токсинов.

Команда планирует продолжить исследование и тестирование клеток, надеясь в конечном итоге подготовить их к испытаниям на людях.

Напомним, ранее сообщалось, что в крови человека обнаружили новый неизвестный компонент.