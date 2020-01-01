Найден самый большой монумент майя

Также это самое старое из найденных сооружений цивилизации.

Археологи традиционно считали, что развитие цивилизации майя происходило постепенно, предполагая, что небольшие деревни начали возникать в период среднего доклассического периода - 1000–350 до н.э - наряду с использованием керамики и принятием оседлости1.

Недавние находки ранних церемониальных комплексов начинают оспаривать эту модель. В исследовании, которое опубликовано в журнале Nature, ученые описали воздушную лидарную съемку и раскопки ранее неизвестного участка Агуада-Феникс (Табаско, Мексика) с искусственным плато, длина которого составляет 1400 м, высота - от 10 до 15 м, и из которого исходят 9 дорожек.

Исследование при помощи лидара Такеши Иномата

Исследователи датировали эту конструкцию между 1000 и 800 г. до н.э., используя байесовский анализ дат радиоуглерода. Это самое старое монументальное сооружение, когда-либо найденное в районе майя, и крупнейшее за всю доиспанскую историю региона.

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Почему это сооружение не было найдено ранее? Просто оно очень большое, и никто ранее не мог предположить, что оно искусственное. Его принимали за естественный ландшафт. Это особенно удивительно, потому что там живут люди.

"Эта область развита. Это не джунгли; там живут люди. Но этот памятник не был обнаружен, потому что он такой плоский и огромный. Он просто выглядит как природный ландшафт", - поясняет автор исследования, археолог Такеши Иноматой из Университета Аризоны.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли скрытую пирамиду майя.