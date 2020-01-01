У Марса были кольца - исследование

Существование колец ранее может объяснить слегка наклоненную орбиту луны Марса Деймоса.

Марс имеет две луны - Фобос и Деймос. В течение многих лет ученые предполагали, что обе эти луны - захваченные астероиды. Но новое исследование показывает, что орбита Деймоса не сделала бы это возможным.

Деймос немного наклонен к марсианскому экватору, всего на два градуса. Первоначально разница была настолько мала, что многие ученые упустили из виду этот вопрос.

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"Тот факт, что орбита Деймоса не совсем совпадает с экватором Марса, считался неважным, и никто не пытался это объяснить", - говорится в заявлении ведущего исследователя из Института SETI Матии Цук. "Но как только у нас появилась большая новая идея, и мы взглянули на нее новыми глазами, орбитальный наклон Деймоса раскрыл ее большой секрет2.

Секрет был в том, что мы увидели движения Фобоса, который вращается ближе к поверхности Марса и медленно движется к планете. В конце концов, Фобос настолько приблизится к Марсу, что гравитация гораздо большей планеты разорвет луну на части, образуя кольцо.

Соавторы исследования Дэвид Минтон, профессор Университета Пердью и Эндрю Хессельброк, который был его аспирантом во время исследования, предполагают, что будущее Фобоса не является разовым событием. Вместо этого, после того, как луна отделится, в конечном итоге кусочки превратятся в другую луну. Это не только произойдет с Фобосом, но уже случалось в марсианском прошлом.

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Это разрушение и преобразование лун, в свою очередь, объяснило бы, как произошел орбитальный наклон Деймоса.

"Эта циклическая теория марсианской луны имеет один важный элемент, который делает возможным наклон Деймоса: новорожденная луна отодвигается от кольца и Марса ... в противоположном направлении от внутренней спирали, которую испытывает Фобос из-за гравитационных взаимодействий с Марсом", - говорится в заявлении института SETI.

"Луна, перемещающаяся наружу, прямо за пределами колец, может столкнуться с так называемым орбитальным резонансом, в котором орбитальный период Деймоса в три раза больше, чем у другой луны. Мы можем сказать, что только движущаяся наружу луна могла сильно повлиять на Деймоса, что означает, что у Марса должно было быть кольцо, толкающее внутреннюю луну наружу", - сказано в релизе.

Эта теоретическая движущаяся наружу луна была бы огромной, в 20 раз более массивной, чем Фобос. Предполагается, что Фобос на два поколения моложе этой луны, которая распадалась и реформировалась дважды - во второй раз, образуя Фобос. Кроме того, возраст Фобоса поддерживает теорию. Деймосу миллиарды лет, но Фобосу всего 200 миллионов лет, то есть он образовался, когда динозавры бродили по Земле.

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До сих пор ни один космический корабль не смог подойти близко к любой марсианской луне, чтобы проверить геологические теории, но это может скоро измениться. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует в 2024 году направить на Фобос миссию под названием "Исследование марсианских лун" (MMX). Если все пойдет по плану, MMX заберет образец с Фобоса, чтобы вернуться на Землю.

Исследование было представлено на 236-м заседании Американского астрономического общества, которое состоялось практически до 3 июня. Статья, основанная на работе, была принята для публикации в Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли странную магнитную зону.