Возле Земли пролетит опасный астероид

Астероид размером с футбольное поле пролетит близко с нашей планетой.

Астероид 163348 (2002 NN4) считается маленьким, хотя, исходя из своей яркости и способа отражения света, его диаметр вероятно, составляет от 0,254 до 0,568 километров. Это делает его небольшим в абсолютном выражении, но его размер примерно сопоставим по размеру с футбольным полем.

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NASA JPL классифицировало 2002 NN4 как “потенциально опасный астероид“ из-за его предсказанного близкого прохода с Землей.

2002 NN4 делает оборот вокруг Солнца каждые 300 дней, максимально приближаясь до 0,50 а.е. и отлетая до 1,26 а.е. от Солнца (а.е. - астрономическая единица считается равной 149 597 870 700 метрам).

Орбита 2002 NN4 относительно Земли составляет 0,01 а.е. в ее ближайшей точке. Это означает, что его орбита относительно близка к нашей орбите.

Всего 2002 NN4 имеет 30 близких подходов, предсказанных в ближайшие десятилетия: 6 июня 2020, 7 июня 2029, 11 сентября 2030, 10 июня 2038, 13 сентября 2039 и 6 сентября 2048.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.