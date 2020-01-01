Дети захотели получить суперспособности от укуса паука
По словам Вирджилио Пьетро, главного эпидемиолога в министерстве здравоохранения Боливии, в начале этого месяца трое мальчиков в Боливии пережили опасную серию укусов пауков черной вдовы.
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Пьетро заявил журналистам на брифинге по коронавирусу, что три брата в возрасте 8, 10 и 12 лет надеялись получить способности Человека-паука. В итоге они получили поездку в больницу и мучительный урок.
Инцидент произошел 14 мая в городе Чаянта, сообщает боливийская газета El Diario.
По словам Пьетро, трое мальчиков помогали матери ухаживать за козами, когда она уходила, оставляя их без присмотра. Пьетро сказал, что мальчики обнаружили паука черной вдовы и решили "поэкспериментировать" с ним, чтобы выяснить, могут ли они получить магические силы.
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Они обошли паука и использовали палку, чтобы спровоцировать его на укус.
По словам Телемундо, когда их мать вернулась, она увидела, что они плачут. Мальчики были доставлены в больницу города, где их симптомы ухудшились, включая боль в мышцах, потливость, лихорадку и дрожь.
На следующий день мальчиков перевели в детскую больницу в Ла-Пасе, и от укусов их лечили сывороткой. Они были выписаны 20 мая, сообщает Пьетро.
По его словам, этот инцидент должен послужить предостережением для родителей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Африке открыли новый вид рогатых пауков.
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