Дети захотели получить суперспособности от укуса паука

С большой силой приходит большая ответственность, а с большим воображением иногда приходит большая боль.

По словам Вирджилио Пьетро, ​​главного эпидемиолога в министерстве здравоохранения Боливии, в начале этого месяца трое мальчиков в Боливии пережили опасную серию укусов пауков черной вдовы.

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Пьетро заявил журналистам на брифинге по коронавирусу, что три брата в возрасте 8, 10 и 12 лет надеялись получить способности Человека-паука. В итоге они получили поездку в больницу и мучительный урок.

Инцидент произошел 14 мая в городе Чаянта, сообщает боливийская газета El Diario.

По словам Пьетро, ​​трое мальчиков помогали матери ухаживать за козами, когда она уходила, оставляя их без присмотра. Пьетро сказал, что мальчики обнаружили паука черной вдовы и решили "поэкспериментировать" с ним, чтобы выяснить, могут ли они получить магические силы.

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Они обошли паука и использовали палку, чтобы спровоцировать его на укус.

По словам Телемундо, когда их мать вернулась, она увидела, что они плачут. Мальчики были доставлены в больницу города, где их симптомы ухудшились, включая боль в мышцах, потливость, лихорадку и дрожь.

На следующий день мальчиков перевели в детскую больницу в Ла-Пасе, и от укусов их лечили сывороткой. Они были выписаны 20 мая, сообщает Пьетро.

По его словам, этот инцидент должен послужить предостережением для родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке открыли новый вид рогатых пауков.