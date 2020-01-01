Над Арменией взорвался метеорит

Падение и взрыв метеорита засняли на видео.

27 мая около 22 часов по Киеву над Арменией взорвался болид. Взрыв произошел недалеко от города Раздан.

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Падение болида запечатлели камеры, которые были направлены в сторону поселка Анкаван. Астрономы определили, что звездная величина (блеск) метеорита была равна 12.

"Болид, судя по изученным записям, был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров. Риск, что части этого болида могли долететь до Земли, невелик, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая в том числе лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров", - заявил астрофизик Р. Мартиросян.

Напомним, ранее сообщалось, что в США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение.