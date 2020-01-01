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Над Арменией взорвался метеорит

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Падение и взрыв метеорита засняли на видео.
Метеорит взорвался при падении
Метеорит взорвался при падении
скриншот видео

27 мая около 22 часов по Киеву над Арменией взорвался болид. Взрыв произошел недалеко от города Раздан. 

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Падение болида запечатлели камеры, которые были направлены в сторону поселка Анкаван. Астрономы определили, что звездная величина (блеск) метеорита была равна 12.

"Болид, судя по изученным записям, был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров. Риск, что части этого болида могли долететь до Земли, невелик, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая в том числе лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров", - заявил астрофизик Р. Мартиросян.

Напомним, ранее сообщалось, что в США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение.

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Теги: метеорит, болид, видео
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