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У ядра Земли обнаружили супервращение

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Аномалии в ядре Земли объяснили новой теорией.
Внутреннее ядро вращается быстрее, чем поверхность
Внутреннее ядро вращается быстрее, чем поверхность
University of Illinois at Urbana-Champaign

Как известно, планета Земля имеет два ядра: жидкое внешнее и твердое внутреннее. И процессы, которые протекают на пересечении ядер, вызывают перемешивание во внешнем ядре. Именно это приводит к появлению магнитного поля. Исследование ядер происходит при помощи упругих сейсмических волн, которые проходят сквозь ядро и, отражаясь, преломляются от различных слоев.

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Но ученые обнаружили, что при таких экспериментах регистрируются аномалии, которые можно объяснить тем, что внутреннее ядро вращается быстрее, чем поверхность планеты. В новой статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, профессор Сяодун Сун опровергли ранее существовавшую теорию про постоянные изменения на границе между ядрами, которые напоминают растущие горы и каньоны.

Профессор Сун подтверди супервращение внутреннего ядра Земли. Чтобы доказать это, он использовал новейшие технологии сейсмических исследований, что позволило синхронизировать работу датчиков в разных частях земной поверхности. Преломление волне показало, что ядро действительно имеет супервращение. 

“Работа подтверждает, что изменения происходят в основном, если не полностью, в глубине внутреннего ядра. Гипотеза об изменениях поверхности внутреннего ядра, как о главном источнике аномалий в сигнале, может быть отброшена“, - добавляет Сяодун Сун.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые поняли причину непонятного гула по всей планете.

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Теги: супервращение, Земля, сейсмология
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