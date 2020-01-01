Интересный факт дня: У собак бывает трудный возраст

У наших лохматых друзей тоже сложно переживают подростковый период.

Воспитание собак и дрессировка особенно сложны в возрасте восьми месяцев. Это обнаружили ученые, которые изучали поведение 69 собак разных пород.

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Как выяснилось, псы просто игнорируют команды и их становится труднее дрессировать в возрасте восьми месяцев. Именно в этот момент они переживают период полового созревания. Наиболее такое поведение проявлялось у у собак с меньшей привязанностью к хозяину.

Исследователи тестировали на послушание группу собак в возрасте от пяти месяцев и до конца "проблемного периода". В группе были лабрадоры, золотистые ретриверы и помеси этих пород.

Оказалось, что подопытным требовалось больше времени, чтобы исполнить команду "сидеть". Также выросла вероятность многократного отказа от выполнения команд.

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Затем была протестирована группа из 285 лабрадоров, золотистых ретриверов и немецких овчарок и помесей этих пород. На этот раз владельцы и дрессировщики заполняли анкеты, рассматривающую обучаемость и повиновение.

Воспитатели давали более низкие оценки обучаемости собакам в подростковом возрасте, по сравнению с тем, когда они были в щенками или уже совсем взрослели.

"Наши результаты показывают, что изменения в поведении, наблюдаемые у собак, параллельны отношениям между родителями и детьми. Очень важно, чтобы владельцы не наказывали своих собак за непослушание или не начинали эмоционально отстраняться от них в это время. Это может ухудшить проблемное поведение", - резюмировали эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что томограф доказал, что собаки понимают речь человека.