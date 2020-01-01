Разобранный на атомы метеорит помог понять детство Солнечной системы

В нашей Солнечной системе было много воды.

Группа ученых из Королевского музея Онтарио, работающая с исследователями из Университета МакМастера и Йоркского университета, использует то, что они называют самыми современными методами, для картирования отдельных атомов в минералах, образовавшихся в жидкостях на астероиде более 4,5 миллиардов лет назад. Ученые изучают тагишский метеорит Королевского музея Онтарио с помощью атомно-зондовой томографии. Техника может изображать атомы в 3D.

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Команда исследовала молекулы вдоль границ и пор между зернами магнетита, которые, вероятно, образовались на коре астероида. В этих границах и порах команда обнаружила водные осадки, оставленные в границах зерен, на которых они провели свое революционное исследование. Ведущий автор доктор Ли Уайт говорит, что ученые знают, что в ранней Солнечной системе было много воды, но осталось мало прямых доказательств химического состава или кислотности жидкостей.

Уайт говорит, что химия и кислотность этих жидкостей были бы решающими для раннего образования и эволюции аминокислот и, в конечном итоге, для микробной жизни. Атомные исследования дают ученым первые свидетельства о богатых натрием и щелочных жидкостях, в которых образуются магнетитовые фрамбоиды. Флюидные условия являются предпочтительными для синтеза аминокислот и открывают дверь для формирования микробной жизни еще 4,5 миллиарда лет назад.

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Исследователи говорят, что аминокислоты являются важнейшими строительными блоками жизни на Земле, но нам еще многое предстоит узнать о том, как они образовались в Солнечной системе. Чем больше команда узнает о температуре и pH, тем лучше они могут понять синтез и эволюцию молекул и то, что мы называем биотической жизнью на Земле.

Углеродистый хондрит озера Тагиш был извлечен из ледникового щита на озере Тагиш в Британской Колумбии в 2000 году, а затем приобретен Королевским музеем Онтарио. Образец, используемый командой, никогда не был выше комнатной температуры и не подвергался воздействию жидкой воды, что позволяет ученым связать измеренные жидкости с родительским астероидом. Атомно-зондовая томография позволяет ученым делать открытия на небольших количествах материала в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

Напомним, ранее сообщалось, что упавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустой.