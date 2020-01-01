Звездный мост: NASA показало древнее столкновение двух галактик

Две галактики прошли насквозь, оставив за собой мост.

Несколько сотен миллионов лет назад два скопления галактик столкнулись, а затем прошли друг через друга. Это событие выпустило поток горячего газа из каждого скопления галактик, которые образовали необычный мост между двумя объектами. Этот мост сейчас атакуют частицы, изгнанные из сверхмассивной черной дыры.

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Галактические скопления - самые большие объекты во Вселенной, удерживаемые гравитацией. Они содержат сотни или тысячи галактик, огромное количество газа в несколько миллионов градусов, которое светится в рентгеновских лучах, и огромные резервуары невидимой темной материи.

Система, известная как Abell 2384, показывает гигантские структуры, которые могут возникать при столкновении двух скоплений галактик. Мост перегретого газа в Абеле 2384 показан на этом составном изображении рентгеновских лучей от рентгеновской обсерватории Чандра НАСА и XMM-Ньютон ЕКА (синий), а также от гигантского радиотелескопа в Индии (красный). Этот новый многоволновый вид показывает эффект струи, вылетающей из сверхмассивной черной дыры в центре галактики в одном из скоплений. Струя настолько мощная, что изгибает форму газового моста, который простирается на 3 миллиона световых лет и имеет массу около 6 триллионов Солнц.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял столкновение древних галактик.