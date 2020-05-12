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Луна в небе встретится с Юпитером, Сатурном и Марсом

Комментариев: 1
Сразу три планеты можно наблюдать возле нашего спутника.
Возле Луны можно увидеть сразу несколько планет
Возле Луны можно увидеть сразу несколько планет
SkySafari

С утра в среду (12 мая) есть шанс увидеть, как Луна находится рядом с двумя яркими планетами.

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Убывающая Луна встретится с планетами Юпитер и Сатурн, и вы можете увидеть это небесное трио над южным горизонтом как раз перед тем, как они исчезнут в дневном свете.

В течение следующих нескольких дней Луна поднимется на востоке в утреннем небе. К среде она будет находиться в созвездии Козерога, где в настоящее время находится Сатурн, а к утру пятницы луна будет прижиматься к Марсу в созвездии Водолея.

К сожалению, мы не увидим, как Юпитер вплотную подошел к Луне, ведь это произошло в 11:41 по Киеву.

Зато Сатурн будет видно вечером, когда он будет в соединении с Луной в 21:11 по Киеву. 

В пятницу вечером, 15 мая,  будут видны все три планеты - Марс. Сатурн и Юпитер. А если у вас есть телескоп, то можно будет разглядеть и Нептун, который расположится между Марсом и Луной. 

Напомним, ранее сообщалось, что ученые NASA назвали следующую после Марса цель для колонизации.

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Теги: Марс, Луна, Юпитер, Сатурн, Нептун, астрономия
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Комментариев (1)
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MATROS    12.05.2020, 12:26
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MATROS
Яйценюк Гончарук Шмыгалюк, размеры разные, а хрен один!! Саакашвили и это шанс!
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