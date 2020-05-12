Луна в небе встретится с Юпитером, Сатурном и Марсом
С утра в среду (12 мая) есть шанс увидеть, как Луна находится рядом с двумя яркими планетами.
Читай также: Юпитер обвинили в уничтожении инопланетян
Убывающая Луна встретится с планетами Юпитер и Сатурн, и вы можете увидеть это небесное трио над южным горизонтом как раз перед тем, как они исчезнут в дневном свете.
В течение следующих нескольких дней Луна поднимется на востоке в утреннем небе. К среде она будет находиться в созвездии Козерога, где в настоящее время находится Сатурн, а к утру пятницы луна будет прижиматься к Марсу в созвездии Водолея.
К сожалению, мы не увидим, как Юпитер вплотную подошел к Луне, ведь это произошло в 11:41 по Киеву.
Зато Сатурн будет видно вечером, когда он будет в соединении с Луной в 21:11 по Киеву.
В пятницу вечером, 15 мая, будут видны все три планеты - Марс. Сатурн и Юпитер. А если у вас есть телескоп, то можно будет разглядеть и Нептун, который расположится между Марсом и Луной.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые NASA назвали следующую после Марса цель для колонизации.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил