Найдена планета, которая тяжелее Юпитера в три раза

Этот гигант находится в системе Kepler-88.

Недавно в системе Kepler-88 была найдена новая планета, вес которой в три раза превышает вес гиганта Солнечной системы - Юпитер.

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Под руководством группы астрономов из Института астрономии Гавайского университета (UH IfA), исследования, основанные на данных за шесть лет, полученных от Обсерватории Кека на Мауна-Кеа на Гавайях - обнаружило третью экзопланету, вращающуюся вокруг Кеплера-88. Названная Kepler-88 d, открытая планета совершает медленные круги вокруг своей ведущей звезды каждые четыре года.

"В три раза больше массы Юпитера, Kepler-88 d, вероятно, был более влиятельным в истории системы Kepler-88, чем Kepler-88 c, который является только одной массой Юпитера", - сказал Вайс. "Так что, возможно, планета является новым монархом этой планетарной империи"

Система Kepler-88, которая находится на расстоянии более 1200 световых лет от Земли в созвездии Лиры, привлекает внимание астрономов с момента открытия ее первых двух экзопланет в 2013 году. Наблюдения показали, что Kepler-88 c более массивная из двух экзопланет и ее газообразный брат Кеплер-88 b, по-видимому, поразительно взаимодействуют вокруг своей звезды-хозяина.

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Например, экзопланета "Суб-Нептун" Kepler-88 b совершает орбитальный круг каждые 11 дней, почти ровно в два раза меньше времени, необходимого Kepler-88 c для завершения кругооборота. Поскольку Kepler-88 c, внешняя планета, в 20 раз массивнее, чем Kepler-88 b, гравитация большой планеты влияет на орбиту внутреннего мира, когда две планеты пересекают друг друга на орбите. Другими словами, по словам Кекской обсерватории, на каждые две орбиты, которые достигает Кеплер-88b, он "прокачивается" своим гигантским братом или сестрой.

Астрономы наблюдали между инопланетными мирами странную и поразительную динамику, известную как резонанс среднего движения; две орбиты, которые, кажется, ведут себя как часы - это энергетически эффективно, по словам Вайс и ее команды, и похоже на то, как родитель толкает ребенка на качелях.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее был опубликован последний снимок телескопа Кеплер.