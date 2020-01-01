Китайские ученые испытали вакцину против коронавируса на животных

Исследование ученых вышло в научном журнале и получило одобрение специалистов.

Исследователи выделили новые штаммы коронавируса из жидкости бронхоальвеолярного лаважа у 11 пациентов с диагнозом коронавирусной пневмонии в Китае, Италии, Швейцарии, Великобритании и Испании, а 11 образцов, содержащих новые штаммы коронавируса, были широко распространены на филогенетическом древе, состоящем из всех доступных генов последовательности.

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Исследователи выбрали один из штаммов и разработали очищенную инактивированную вакцину против вируса SARS-CoV-2, PiCoVacc.

Тестирование генетической стабильности показало, что PiCoVacc обладает превосходной генетической стабильностью без каких-либо S-мутаций, которые потенциально могут изменить эпитоп NAb.

Чтобы получить PiCoVacc в экспериментальном масштабе для использования в исследованиях на животных, исследователи размножили его в 50 литрах клеточных культур Vero и инактивировали его бета-пролактоном.

Затем группа ученых смогла получить высокочистый состав PiCoVacc для использования в эксперименте, в том числе с помощью глубокой фильтрации, и они были первыми, кто опубликовал результаты исследований о новой вакцине против коронавируса на животных.

Из-за быстрого роста новых случаев, коронавирусная болезнь (COVID-19) в 2019 году быстро привлекла к себе всеобщее внимание с патогеном, идентифицированным как SARS-CoV-2.

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Из-за новой природы вируса в настоящее время не существует специфической для SARS-CoV-2 вакцины. Следовательно, существует острая необходимость в быстрой разработке эффективной вакцины против SARS-CoV-2.

6 мая официальный сайт журнала Science опубликовал исследовательскую статью "Быстрая разработка инактивированной вакцины против SARS-CoV-2".

Исследование возглавляется командой Института медицинских экспериментальных животных Китайской академии медицинских наук в сотрудничестве с командой Чжан Грим из Центра контроля заболеваний провинции Чжэцзян, Kexing Holdings Biotechnology Limited, командой Ван Сянси из Института биофизики Китайская академия наук, Китайским научно-исследовательским институтом пищевых продуктов и медикаментов, а также Институтом профилактики и контроля инфекционных заболеваний Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Это первое публично опубликованное экспериментальное исследование на животных новой коронавирусной вакцины. Ранее, 19 апреля, была выпущена предварительная версия статьи на bioRxiv, платформе препринтов для биологических наук.

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Исследовательская группа получила очищенную и инактивированную кандидатуру вакцины против вируса SARS-CoV-2 под названием PiCoVacc путем пробного производства.

Они обнаружили, что PiCoVacc запускает эффективный гуморальный иммунный ответ у нечеловеческих приматов, обеспечивая полную защиту от штамма вируса SARS-CoV-2, который в настоящее время бушует во всем мире.

Посредством систематического анализа клинических признаков, гематологических и биохимических показателей у макак-резус исследователи пришли к выводу, что вакцина безопасна.

Поэтому Государственное управление по лекарственным средствам одобрило 13 апреля 2020 года, что новая вакцина против инактивации коронавируса поступила в клинические испытания. Клиническое исследование Фазы I / II было официально начато 16 апреля в округе Суйнин города Сюйчжоу провинции Цзянсу.

Авторы-корреспонденты статьи включают в себя несколько ведущих экспертов по вирусам инфекционных заболеваний, исследованиям вакцин. Однако разработка вакцины, несмотря на большие надежды, все еще требует времени для научного процесса.

В соответствии с документом разрабатывается несколько вакцин против SARS-CoV-2, таких как ДНК, РНК-вакцины, рекомбинантные субъединичные вакцины, содержащие вирусные эпитопы, аденовирусные векторные вакцины и очищенные инактивированные вирусные вакцины.

В настоящее время три вакцины были одобрены для клинических испытаний в Китае, и одна из аденовирусных векторных вакцин вошла в фазу II клинических испытаний на людях.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может заражать всех млекопитающих.