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Найдена ближайшая к Земле черная дыра

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Ее присутствие можно увидеть невооруженным глазом.
Звезды вращаются вокруг центра массы, который может быть черной дырой
Звезды вращаются вокруг центра массы, который может быть черной дырой
NASA

Новооткрытая черная дыра может быть ближайшей к Земле черной дырой, и вы можете обнаружить ее на ночном небе без телескопа.

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Черная дыра, которая находится в 1000 световых лет от Земли в южном созвездии Телескоп, принадлежит системе с двумя спутниками, которые достаточно ярки, чтобы наблюдать их невооруженным глазом. Но вы не сможете увидеть саму черную дыру; у массивного объекта есть такое сильное гравитационное притяжение, что ничто - даже свет - не может избежать этого.

Астрономы обнаружили эту черную дыру, изучая то, что они считали просто двойной звездной системой или двумя звездами, которые вращаются вокруг общего центра масс. Они использовали 2,2-метровый телескоп MPG / ESO в обсерватории La Silla в Чили для наблюдения двойного, известного как HR 6819, как часть более широкого исследования систем с двойной звездой. Когда они проанализировали свои наблюдения, исследователи были потрясены, узнав, что в системе скрывается третий объект: черная дыра.

Хотя астрономы не могли непосредственно наблюдать за черной дырой, они смогли определить ее присутствие на основе ее гравитационных взаимодействий с двумя другими объектами в системе. Наблюдая за системой в течение нескольких месяцев, они смогли наметить орбиты звезд и выяснить, что другой массивный, невидимый объект должен действовать в системе.

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Наблюдения также показали, что одна из двух звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как другая звезда висит сама на гораздо большем расстоянии от черной дыры.

Они рассчитали, что объект представляет собой черную дыру звездной массы - черную дыру, которая образуется в результате коллапса умирающей звезды - это примерно в четыре раза больше массы Солнца.

“Невидимый объект, масса которого по крайней мере в четыре раза превышает массу Солнца, может быть только черной дырой“, - говорится в заявлении Томаса Ривиния, ученого из Европейской южной обсерватории, который возглавлял новое исследование. “Эта система содержит ближайшую к Земле черную дыру, о которой мы знаем“, - добавил он.

После черной дыры HR 6819 ближайшая известная черная дыра находится на расстоянии около 3000 световых лет от Земли в созвездии Единорога. Но могут быть и другие, скрывающиеся еще ближе, которые еще предстоит обнаружить; Астрономы подсчитали, что в нашей галактике миллионы черных дыр.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы опубликовали новое фото черной дыры.

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Теги: черная дыра
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