Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Ее присутствие можно увидеть невооруженным глазом.

Звезды вращаются вокруг центра массы, который может быть черной дырой NASA

Новооткрытая черная дыра может быть ближайшей к Земле черной дырой, и вы можете обнаружить ее на ночном небе без телескопа.

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Черная дыра, которая находится в 1000 световых лет от Земли в южном созвездии Телескоп, принадлежит системе с двумя спутниками, которые достаточно ярки, чтобы наблюдать их невооруженным глазом. Но вы не сможете увидеть саму черную дыру; у массивного объекта есть такое сильное гравитационное притяжение, что ничто - даже свет - не может избежать этого.

Астрономы обнаружили эту черную дыру, изучая то, что они считали просто двойной звездной системой или двумя звездами, которые вращаются вокруг общего центра масс. Они использовали 2,2-метровый телескоп MPG / ESO в обсерватории La Silla в Чили для наблюдения двойного, известного как HR 6819, как часть более широкого исследования систем с двойной звездой. Когда они проанализировали свои наблюдения, исследователи были потрясены, узнав, что в системе скрывается третий объект: черная дыра.

Хотя астрономы не могли непосредственно наблюдать за черной дырой, они смогли определить ее присутствие на основе ее гравитационных взаимодействий с двумя другими объектами в системе. Наблюдая за системой в течение нескольких месяцев, они смогли наметить орбиты звезд и выяснить, что другой массивный, невидимый объект должен действовать в системе.

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Наблюдения также показали, что одна из двух звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как другая звезда висит сама на гораздо большем расстоянии от черной дыры.

Они рассчитали, что объект представляет собой черную дыру звездной массы - черную дыру, которая образуется в результате коллапса умирающей звезды - это примерно в четыре раза больше массы Солнца.

“Невидимый объект, масса которого по крайней мере в четыре раза превышает массу Солнца, может быть только черной дырой“, - говорится в заявлении Томаса Ривиния, ученого из Европейской южной обсерватории, который возглавлял новое исследование. “Эта система содержит ближайшую к Земле черную дыру, о которой мы знаем“, - добавил он.

После черной дыры HR 6819 ближайшая известная черная дыра находится на расстоянии около 3000 световых лет от Земли в созвездии Единорога. Но могут быть и другие, скрывающиеся еще ближе, которые еще предстоит обнаружить; Астрономы подсчитали, что в нашей галактике миллионы черных дыр.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы опубликовали новое фото черной дыры.