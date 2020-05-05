Интересный факт дня: Население Земли будет сокращаться

Это уже происходит в некоторых странах.

Несмотря на постоянный рост населения, уже к концу века он остановится. Об этом сообщается в прогнозе ООН.

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К 2100 году население планеты должно вырасти с 7 до 11 миллиардов к 2100 году, а затем начнет сокращаться. Но уже сейчас демографы отмечают, что спад может начаться и раньше - между 2040 и 2060 годами. Тогда население должно достичь 9 миллиардов.

Как отмечают демографы, в некоторых странах сокращение населения уже происходит. Например, в Японии, Италии, США и странах Восточной Европы. Но к ним скоро присоединятся Китай, Бразилия, Индонезия и Индия.

В книге журналистов из Канады Даррела Брикера и Джона Иббитсона "Пустая планета. Шок глобального сокращения населения" сообщается, что в ближайшие десятилетия население планеты достигнет пика, а потом будет сокращаться, причем сокращение уже никогда не остановится.

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Высокая рождаемость сохранится лишь в странах Африки, южнее Сахары и в некоторых районах Ближнего Востока. Но ситуация начнет меняться, когда женщины получат полный доступ к образованию и будет взят под контроль уровень рождаемости. Это может произойти уже в среднесрочной перспективе.

Напомним, ранее мы узнали, почему люди не удаляют фото с телефонов.