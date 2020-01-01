Луна не мертва: На нашем спутнике нашли сейсмическую активность

Найдена активная тектоническая система.

Используя данные НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), исследователи обнаружили ряд горных хребтов с открытой породой, свободной от лунного реголита или порошкообразной лунной "почвой", распространенной по поверхности Луны. Эти гряды, испещренные валунами, могут свидетельствовать о том, что не так давно тектоническая активность разрушила поверхность Луны.

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В то время как большая часть поверхности Луны покрыта лунным реголитом, есть несколько редких пятен этой открытой породы. Но поскольку реголит быстро накапливается на поверхности, должно быть что-то, создающее эти гребни с обнаженной коренной породой на Луне, заявил Питер Шульц, профессор кафедры наук о Земле, окружающей среде и планете Университета Брауна и соавтор нового исследования..

Хотя гребни с обнаженной коренной породой были замечены ранее, их можно объяснить доказательствами, показывающими, что когда-то там текла лава, ее вес и движение создавали гребни, добавил Шульц. Но в этом новом исследовании были обнаружены гряды, которые не могут быть объяснены древней вулканической активностью и, по-видимому, связаны с более поздней тектонической активностью.

"Существует предположение, что Луна давно умерла, но мы продолжаем обнаруживать, что это не так", - сказал Шульц в том же заявлении.

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Чтобы сделать эти наблюдения, команда - во главе с Адомасом Валантинасом, аспирантом из Университета Берна в Швейцарии, который проводил это исследование, использовал прибор Divro, который измеряет температуру на поверхности Луны. Данные позволили им определить, какие типы пород и какие типы поверхностей лежат в определенных областях, потому что области, покрытые лунным реголитом, имеют тенденцию быть холоднее, чем открытые участки коренной породы, свободные от реголита.

Используя эти наблюдения, команда смогла обнаружить 500 пятен обнаженной коренной породы на узких грядах по поверхности Луны возле больших темных пятен. Валантинас и Шульц составили карту всех этих обнаженных хребтов, и оказалось, что они идеально совпадают с древними трещинами в лунной коре, обнаруженными миссией НАСА GRAIL в 2014 году. Магма однажды протекала через эти трещины к поверхности Луны.

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Шульц и Валантинас предполагают, что они обнаружили активную ближнюю тектоническую систему, или ANTS для краткости. В рамках этой системы они предполагают, что гребни, которые находятся над древними трещинами, найденными GRAIL, все еще сегодня движутся вверх, их поверхность трескается и позволяет реголиту падать в трещины, оставляя открытые камни.

Новое исследование, которое было опубликовано 13 апреля в журнале Geology, не единственное свидетельство недавней тектонической активности на Луне. Например, сейсмометры, установленные на лунной поверхности астронавтами Аполлона в конце 1960-х и начале 1970-х годов, улавливали многочисленные землетрясения, которые ученые связывают с длительным охлаждением Луны. Это охлаждение вызывает усадку, которая, в свою очередь, приводит к растрескиванию и тряске хрупкой лунной корки.

Напомним, ранее сообщалось, что асимметричность Луне придало столкновение в прошлом.