Возле Земли пролетел астероид размером с автобус

Пока мы спали, возле нашей планеты пролетел опасный астероид.

Недавно обнаруженный астероид размером с автобус пролетел возле Земли в ночь с 3 на 4 мая, пройдя на расстоянии чуть более половины пути до Луны.

Астероид 2020 JA пролетел на расстоянии около 238 000 километров. Это примерно в 0,62 раза больше расстояния между Землей и Луной.

Орбита 2020 JA NASA

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Астероид 2020 JA имеет ширину от от 9,6 до 22 метров, согласно Центру исследований околоземных объектов НАСА. Виджет НАСА Asteroid Watch вычислил диаметр астероида как около 12 метров и сравнил его размер с городским автобусом.

Астрофизик Джанлука Маси из проекта «Виртуальный телескоп» в Чеккано, Италия, сделал снимок JA 2020 года с помощью телескопа. На изображении астероид выглядит как крошечная точка света в звездном поле.

Астероид 2020 JA NASA

Представители НАСА заявляют, что небольшие астероиды, такие как 2020 JA, пролетают возле Землю несколько раз в месяц и, как правило, не представляют опасности для нашей планеты. Например, 28 апреля крошечный астероид под названием 2020 HS7 прошел возле Земли на расстоянии 36 400 км.

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Ученые из Управления координации планетарной обороны НАСА регулярно отслеживают околоземные объекты, такие как кометы и астероиды, в поисках потенциальных угроз воздействия на нашу планету. На сегодняшний день астрономы обнаружили 22 776 околоземных объектов, более 95% из них были обнаружены в ходе исследований, финансируемых НАСА, сообщило агентство.

По словам НАСА, новые астероиды, такие как 2020 H7 и 2020 JA, обнаруживаются по 30 штук каждый день.

Напомним, ранее сообщалось, что полет опасного астероида возле Земли показали онлайн.