Xiaomi может скоро анонсировать Mi MIX 4

Компания уже создала новые учетные записи для смартфона.

Xiaomi анонсировала концептуальный смартфон Mi MIX Alpha в сентябре прошлого года, однако это не было коммерческое устройство. Последний коммерческий флагманский смартфон от компании был выпущен в 2018 году в виде Mi MIX 3.

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Но похоже, что запуск следующего флагмана компании под серией Mi MIX не за горами. Кроме того, компания может планировать что-то большое, учитывая, что она завела новую учетную запись Weibo под названием "MIX Weibo". У компании уже есть учетная запись Weibo "Xiaomi MIX"», но она долгое время не обновлялась.

Отчеты показывают, что Xiaomi может начать выпуск смартфонов серии Mi MIX 4, которые могут включать Mi MIX 4 и Mi MIX 4 Pro. Устройство может поставляться с частотой обновления экрана 120 Гц с разрешением экрана 2K. Он может поставляться с довольно тонкими рамками вокруг дисплея и иметь сенсор камеры под дисплеем.

Хотя точная дата запуска пока не известна, в некоторых сообщениях предполагается, что серия Mi MIX 4 будет запущена после стабильного выпуска MIUI 12. Поскольку развертывание обновления запланировано на июнь этого года, запуск будет только летом.

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Mi MIX Alpha 5G, который остается последним анонсированным телефоном MIX, оснащен 7,92-дюймовым гибким дисплеем S-AMOLED с поддержкой разрешения 2250 x 2088 пикселей и поставляется с устройством считывания отпечатков пальцев. Он работает на MIUI 11, который основан на последней операционной системе Android 10. Устройство содержит 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Телефон имеет вертикальную полосу камеры на задней панели, которая включает в себя сенсор основной камеры на 108 мегапикселей, телеобъектив на 12 мегапикселей с поддержкой 2-кратного оптического зума, PDAF и лазерную автофокусировку, а также сверхширокоугольный объектив на 20 мегапикселей с лазерной автофокусировкой. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

Стоимость смартфона в Китае составляет 19 999 юаней, что примерно равно 2832 долларам. Тем не менее, он еще не доступен для покупки, и мы ожидаем больше информации по этому вопросу.

Напомним, ранее Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат MIUI 12.