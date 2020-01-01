Британский музей выставил более половины своей коллекции в онлайн

Если вы не можете сходить в музей физически, можно это сделать по Сети.

Вы не можете посещать музеи лично во время пандемии коронавируса, но это вам может и не понадобиться. Британский музей выложил в онлайн изображения более половины своей коллекции (4,5 миллиона объектов), причем 1,9 миллиона изображений доступны по лицензии Creative Commons 4.0. Вы можете не только просматривать галерею, но и использовать ее по своему усмотрению в некоммерческих целях. Около 280 000 фотографий публикуются впервые, и теперь вы можете увеличивать и панорамировать изображения, если хотите увидеть каждый нюанс артефакта.

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В музее уже есть несколько легендарных предметов, доступных в Интернете, включая открытия Розеттского камня и Саттон Ху. Это расширение добавляет такие предметы, как некогда утраченная картина прерафаэлитового художника Данте Габриэля Россетти, кулон бронзового века и скульптуру острова Пасхи (которую жители острова Пасхи хотят вернуть).

Этот расширенный доступ был запланирован на небольшое время, но был продолжен из-за COVID-19.

Цифровая коллекция не полностью заменяет опыт просмотра исторических предметов лично. Это, однако, гарантирует, что любой человек с приличным подключением к Интернету сможет увидеть многое из того, что может предложить музей, не дожидаясь, пока все вернется к нормальному состоянию. Лицензия на открытую фотографию также может помочь галерее охватить значительно более широкую аудиторию, не говоря уже о помощи учителям и ученикам в их исследованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект превратил коронавирус в мелодию.