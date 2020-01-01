Телескоп показал разрушение кометы ATLAS

Комета распалась на много кусков.

Комета, которая должна была быть видна уже в мае, развалилась на части. При этом она не достигла перигелия.

20 и 23 апреля космический телескоп Хаббл рассмотрел 30 и 25 фрагментов кометы, летящих вместе по внутренней Солнечной системе.

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“Их внешний вид существенно изменился в течение двух дней, настолько, что довольно трудно соединить точки“, - заявил астроном Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

“Я не знаю, происходит ли это из-за того, что отдельные части вспыхивают и светятся, отражая солнечный свет, как гирлянда на елке, или потому, что разные фрагменты появляются в разные дни“.

При этом астрономы считают, что фрагментация C/2019 Y4 (ATLAS) позволит сделать ее более заметной и ее будет видно невооруженным глазом с Земли даже при дневном свете.

“Это действительно захватывающе - и потому, что такие события интересно наблюдать, и потому что они происходят не очень часто. Большинство распавшихся комет слишком тусклы, чтобы их увидеть“, - заявил астроном Цюаньчжи Йе из Университета Мэриленда. “События такого масштаба происходят только один или два раза в десятилетие“.

Хаббл запечатлел отдельные фрагменты кометы шириной до 200 метров с расстояния 145 миллионов километров. И эти фрагменты могут дать представление о механизме разрушения комет.

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“Мы думаем, что это связано с сублимацией кометных льдов, поскольку комета нагревается Солнцем. Это выделение газа создает классическое кометное гало и хвост. Но когда эти газы покидают комету, они могут действовать как своего рода струя, приводящая комету в движение. Если это вращение станет достаточно быстрым, центростремительные силы могут превысить материальную прочность ядра до такой степени, что комета расщепляется и разрушается под воздействием напряжения. Дальнейший анализ данных может показать, так ли это“, — сказал Джевитт.

Если нам повезет, при текущей скорости она пройдет на ближайшем расстоянии в 115 миллионов километров от Земли 23 мая. Затем она продолжит движение к Солнцу, и если она полностью не испарится, части кометы улетят обратно в дальние уголки Солнечной системы на их 6000-летнюю орбиту вокруг Солнца, и мы никогда не увидим их снова в нашей жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что комета года начала разрушаться.