В Гонконге создали дезинфицирующее средство для защиты от коронавируса

Средство на 90 дней уничтожает большинство вирусов.

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологии разработали антимикробное покрытие, которое, по их словам, может убить коронавирус при распылении на поверхности. Hong Kong Univeristy of Science and Technology

Исследователи из одного из ведущих университетов Гонконга говорят, что разработали новое антимикробное покрытие, которое можно распылять на поверхности для уничтожения большинства бактерий и вирусов, включая коронавирус, на срок до 90 дней.

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По данным Гонконгского университета науки и технологии (HKUST), антимикробное покрытие, известное как MAP-1, было разработано для использования на различных поверхностях, включая стекло, металлы, пластик, кожу и ткани.

По данным HKUST, покрытие поверхности длится "значительно дольше", чем обычные дезинфицирующие средства, которые используют спирт или отбеливатель, которые теряют свою функцию по мере испарения жидкости. Чтобы достичь этого, он опирается на термочувствительные полимеры, которые, по словам их изобретателей, реагируют на загрязнение от прикосновения или капель. Это достигается путем высвобождения большего количества дезинфицирующего средства, когда он ощущает повышение температуры, например, когда наши руки касаются поверхности.

Антивирусное покрытие, как ожидается, появится в магазинах в Гонконге в мае после клинических испытаний. По словам исследователей, в торговых центрах, школах, церквях и спортивных тренировочных центрах в Гонконге покрытие уже использовалось, и его ингредиенты не токсичны.

Возможно это и совпадение, но распространение коронавируса уменьшилось в Гонконге. В течение нескольких дней на прошлой неделе было зарегистрировано ноль новых случаев COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.