Фотограф заснял удивительное световое шоу дельфинов

Биолюминесцентная вода породила необычное зрелище.

Калифорнийский фотограф Патрик Койн впервые увидел стаю дельфинов, танцующих в биолюминесцентных водах на видеосервисе Netflix. Он не мог поверить, когда вживую увидел это. А еще и заснял на камеру. Теперь он описывает это как одну из самых волшебных ночей в его жизни.

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После нескольких часов поисков в кромешной тьме у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт, Койн недавно обнаружил светящиеся следы на воде.

“Мы плавали в течение нескольких часов, и уже на последнем отрезке перед нами появились два дельфина, которые устроили невероятное сияющее шоу“, - пишет Койн в своем Instagram.

Видео, которое Койн сделал из поездки, действительно захватывает дух, но он говорит, что это было сложно снимать. Биолюминесценцию трудно определить. Она эфемерна по своей природе, поэтому получение отснятого материала требует идеальных условий и немного удачи.

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В прибрежных районах биолюминесценция вызывается микроскопическими организмами, называемыми динофлагеллятами. Эти крошечные морские “огненные растения“ являются членами семейства планктонов, и они весьма чувствительны к любым движениям.

Настолько, что когда их хищником тыкают или толкают, каждая клетка излучает вспышку света продолжительностью до 100 миллисекунд, почти как охранная сигнализация. Если есть целая куча водорослей, сконцентрированных вместе, как показывает видео Койна, переворот плавника может привести к натсоящему шоу.

Динофлагелляты производят два химических вещества, которые вызывают удивительную реакцию при испуге. Они известны как фермент люцифераза и соединение люциферин, и вместе они вызывают свечение динофлагелляты ночью.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за шума моторов речь дельфинов становится проще.