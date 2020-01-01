Эксперт: Ультрафиолет убивает коронавирус

Но это не точно, потому что выводы исследования еще проверяются.

Согласно новому исследованию, объявленному высокопоставленным чиновником США в четверг, новый коронавирус быстро разрушается солнечным светом, хотя исследование еще не было обнародовано и ожидает внешней оценки.

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Уильям Брайан, советник по науке и технологиям секретаря Департамента внутренней безопасности, заявил журналистам в Белом доме, что правительственные ученые обнаружили, что ультрафиолетовые лучи оказывают сильное воздействие на патоген, что дает надежду, что его распространение может ослабить в течение лета.

"Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день - это мощное воздействие солнечного света на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе", - сказал он.

"Мы наблюдали аналогичный эффект как с температурой, так и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или и того и другого обычно менее благоприятно для вируса".

Но сам документ еще не был выпущен для обзора, поэтому независимым экспертам сложно прокомментировать, насколько надежной была его методология.

Давно известно, что ультрафиолетовое излучение обладает стерилизующим эффектом, поскольку излучение повреждает генетический материал вируса и его способность к размножению.

Ключевым вопросом, однако, будет то, какова была интенсивность и длина волны ультрафиолетового света, используемого в эксперименте, и точно ли это соответствует условиям естественного освещения летом.

"Было бы хорошо узнать, как проводился тест и как измерялись результаты", - сказал Бенджамин Нейман, заведующий кафедрой биологических наук в Техасском университете A & M University-Texarkana.

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"Не то чтобы это было сделано плохо, просто есть несколько разных способов подсчета вирусов, в зависимости от того, какой аспект вы заинтересованы в изучении".

Брайан поделился слайдом, в котором кратко изложены основные результаты эксперимента, проведенного в Национальном центре анализа и противодействия биологической защите в Мэриленде.

Он показал, что период полураспада вируса - время, необходимое для его снижения до половины его количества - составлял 18 часов, когда температура составляла от 70 до 75 градусов по Фаренгейту (от 21 до 24 градусов по Цельсию) с 20-процентной влажностью на непористой поверхности. Это включает в себя такие вещи, как дверные ручки и нержавеющая сталь.

Но период полураспада сократился до шести часов, когда влажность возросла до 80 процентов, и до двух минут, когда был добавлен солнечный свет.

Когда вирус был аэрозолизирован, то есть суспендирован в воздухе, период полураспада составлял один час, когда температура составляла от 21 до 24 градусов при влажности 20 процентов.

При наличии солнечного света это значение уменьшалось до полутора минут.

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Брайан пришел к выводу, что летние условия "создадут среду, в которой можно будет уменьшить передачу".

Однако он добавил, что сокращение распространения не означает, что возбудитель будет полностью уничтожен, и руководящие принципы социального дистанцирования не могут быть полностью отменены.

"Для нас было бы безответственно говорить, что мы чувствуем, что лето просто полностью убьет вирус", - сказал он.

Предыдущая работа также согласилась с тем, что вирус распространяется лучше в холодную и сухую погоду, чем в жаркую и влажную погоду, и более низкие темпы распространения в странах южного полушария.

Например, в Австралии было зарегистрировано чуть менее 7000 подтвержденных случаев и 77 смертей, что значительно ниже многих стран северного полушария.

Предполагается, что причины включают то, что дыхательные капли дольше остаются в воздухе в холодную погоду и что вирусы быстрее разлагаются на более горячих поверхностях, потому что защитный слой жира, который их окружает, высыхает быстрее.

Органы здравоохранения США полагают, что даже если случаи COVID-19 замедлятся летом, темпы заражения, вероятно, снова возрастут осенью и зимой, в соответствии с другими сезонными вирусами, такими как грипп.

Напомним, ранее сообщалось, что был определен промежуточный переносчик коронавируса.