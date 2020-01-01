Интересный факт дня: Найден первый погибший от метеорита человек

Первый зафиксированный случай гибели от метеорита произошел в XIX веке.

Может ли метеорит убить человека? Теоретически - да. Но шансы уж слишком малы. Ранее считалось. что первым задокументированным фатальным инцидентом с небесным телом была гибель водителя в Индии в 2016 году.

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Несмотря на множество исторических документов, более ранние упоминания о гибели от метеорита не встречались, либо не выдерживали критики астрономов. Как показывает официальная статистика NASA, только с 1988 года примерно 822 небесных тела достигали поверхности нашей планеты.

Но, похоже, все же найден первый документ, который подтверждает гибель человека от метеорита. Это произошло 22 августа 1888 года на территории современного Ирака.

Целых три документа об этом происшествии были найдены в Главном управлении государственных архивов Президента Турецкой Республики. Из них следует, что жертвой метеорита стал житель города Сулеймания в Ираке. Кроме того, еще один пострадавший от падения был парализован.

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Почему об этом случае стало известно только сейчас? Дело в том, что все три документа были написаны османо-турецком языке, который трудно поддается переводу. Обратили же на них внимание, когда их перевели в цифровой формат, и их заметили ученые. Три документа представляют собой письма местных властей, в которых рассказывается о происшествии правительству. В письмах сказано, что 22 августа 1888 года около 8:30 вечера в небе был замечен большой огненный шар, который упал и убил местного жителя.

Эти документы пока являются самым первым упоминанием гибели от метеорита. Но, возможно, есть и другие исторические записи, о которых мы еще не знаем.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.