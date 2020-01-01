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Интересный факт дня: Ливни могут вызывать землетрясения

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Изменение уровня воды может провоцировать извержения вулканов.
Извержение Килауэа
Извержение Килауэа
United States Geological Survey

После извержения Килауэа на Гавайях в 2018 году ученые предположили, что существует закономерность между сильными дождями и извержением.

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В исследовании ученые Джейми Фаркуарсон и Фальк Амелунг написали, что что извержение Килауэа стало следствием экстремальных осадков.

"Мы знали, что изменения содержания воды в недрах Земли могут вызвать землетрясения и оползни. Теперь мы понимаем, что это также может вызвать извержения вулканов. Под давлением магмы влажная порода ломается легче, чем сухая", - написал Фальк Амелунг. 

Для исследования они использовали данные наземных и спутниковых измерений осадков. Затем они смоделировали давление жидкости в зоне вулкана. Как выяснилось, что давление воды в 2018 году было самым высоким почти за полвека. Это и могло способствовать движению магмы под вулканом.

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"Извержение происходит, когда давление в магматической камере достаточно велико, чтобы разрушить окружающие породы, и магма выходит на поверхность. Это давление вызывает вздутие грунта на десятки сантиметров", - добавил ученый.

Также исследователи предположили, что если такое произошло с Килауэе, то, возможно, обильные осадки могут вызвать извержения и в других местах.

"Если мы сможем идентифицировать регионы земного шара, где существует такая связь между осадками и вулканизмом, это значительно облегчит прогнозирование и работу по предупреждениям, связанных с вулканической опасностью", - резюмировал Амелунг.

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Теги: интересные факты, извержение, землетрясение, вулкан
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