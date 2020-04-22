Взрыв отменяется: Бетельгейзе вернула прежнюю яркость

Скорей всего звезда потускнела из-за облака газа и пыли.

Астрономы заявили, что яркость свергиганта Бетельгейзе восстановилась до обычного значения. Это указывает на завершение периода потускнения, что подтверждается кривой блеска, построенной по данным Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO).

Ученые предположили, что за сильное падение блеска звезды отвечало облако из газа и пыли, которое образовалось в результате выброса со звезды.

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Бетельгейзе считается девятой по яркости звездой на небе и находится в созвездии Ориона, на расстоянии около 600-700 световых лет от Земли. Звезда намного массивнее Солнца. Например, если ее поместить в центр Солнечной системы, то она заполнит орбиту Марса или даже Юпитера.

Возраст звезды составляет около восьми миллионов лет, в ее недрах уже завершились ядерные реакции "горения" водорода и гелия и идут реакции с участием более тяжелых элементов, таких как углерод. Как только в ядре начнутся реакции с образованием железа, равновесие в звезде нарушится, произойдет коллапс ядра и Бетельгейзе взорвется как сверхновая.

Напомним, в январе ученые сообщали, что звезда начала тускнеть и может находиться на пороге грандиозного взрыва.

Но уже в конце февраля потускнение прекратилось.