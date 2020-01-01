Под угрозой все: Коронавирус может заражать всех млекопитающих

Не только собаки могут заболеть Covid-19.

Чтобы найти лекарство от коронавируса, ученые применяют макак-резусов. Опыты с ними идут в Столичном медицинском университете (Китай), Университете Западного Онтарио (Канада) и Институте Блумберга (США). Ученые решили проверить, могут ли и другие животные быть носителями коронавируса. Потому провели опыты и на других животных.

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Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких млекопитающих с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают определенные типы клеток легких. Они играют важную роль в жизнедеятельности SARS, который является возбудителем атипичной пневмонии.

Другие разновидности коронавирусов не дают вирусу проникать в клетки собак, свиней и мышей, но при этом не мешают заражению кошек, хорьков и обезьян.

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Но возбудитель COVID-19 может соединяться с очень широким спектром белков ACE2, которые есть не только в клетках человека, но и у кроликов, енотов, барсуков и ряда других млекопитающих, в том числе и собак. Лучше всего вирус проникает в клетки людей, панголинов, кошек и кроликов. Но опыты показывают, что коронавирус может проникать в клетки почти всех млекопитающих. Все из-за того, что белок RBD имеет особую цепочку аминокислот, которая делает SARS-CoV-2 значительно более заразным, чем возбудители атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.

Такой вывод позволяет ученым расширить фронт работы и тестировать вакцины не только на макаках, но и кроликах, у которых белок ACE2 оказался почти полностью идентичен человеческому в тех критических участках, с которыми соединяется SARS-CoV-2.

Напомним, ранее сообщалось, что был определен промежуточный переносчик коронавируса.