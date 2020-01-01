Медики: Коронавирус мутировал и имеет 30 штаммов

Китайские исследователи нашли множество вариаций SARS-COV-2.

Новое исследование обнаружило, что коронавирус мутировал по меньшей мере в 30 различных штаммах, что может иметь очень смертельные осложнения для пандемии.

Группа китайских исследователей из университета Чжэцзян говорит, что существуют десятки штаммов вируса, известного как SARS-COV-2. Штаммы в Китае были одними из самых опасных и напоминающих те, которые распространялись по всей Европе, сообщает Morning Post из Южного Китая.

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Между тем, более слабые штаммы, по-видимому, в основном присутствуют в США.

Авторы говорят, что их результаты являются первыми, чтобы показать, что мутация может повлиять на тяжесть заболевания.

Это следует из сообщения о том, что Америка была поражена штаммами коронавируса из Европы и Китая.

Для исследования, опубликованного в воскресенье на препринтном сервисе medRxiv.org, команда проанализировала штаммы вируса от 11 пациентов с китайским коронавирусом. Затем они проверили, насколько эффективно вирус может заражать и убивать клетки человека.

Удивительно, но команда обнаружила некоторые из самых смертоносных мутаций в провинции Чжэцзян, где расположен университет. Эти мутации были также замечены в нескольких сильно пострадавших европейских странах, таких как Италия и Испания, до распространения в эпицентре США Нью-Йорке.

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Кроме того, наиболее агрессивные штаммы могут создавать в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем наименее сильнодействующий тип.

Однако, некоторые из более легких мутаций были разновидностями, в основном найденными в США, включая штат Вашингтон, который мог быть штаммом, который закрыл Ухань, откуда произошел вирус.

"Sars-CoV-2 приобрел мутации, способные существенно изменить его патогенность2, - пишут авторы.

Исследователи предупредили, что только потому, что мутации были мягче, это не означало, что был низкий риск смертности, Два пациента в провинции Чжэцзян, один в возрасте 30 лет и один в возрасте 50 лет, тяжело заболели после того, как получили более слабые штаммы. Хотя оба выздоровели, пожилой пациент нуждался в лечении в отделении интенсивной терапии больницы.

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Исследователи обнаружили около 30 мутаций. Около 60 процентов из них, или 19, были новыми. Авторы говорят, что пациенты с COVID-19, заболеванием, вызванным вирусом, получали одинаковое лечение в больнице, независимо от того, какой штамм у них есть. Они говорят, что штаммам могут потребоваться разные усилия для борьбы с вирусом.

"Разработка лекарств и вакцин, хотя и является неотложной задачей, должна учитывать влияние этих накапливающихся мутаций ... во избежание возможных ошибок", - говорят исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус мутировал и имеет три разновидности.