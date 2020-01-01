Связи между коронавирусом и вейпом нет: Управление по саннадзору

Ранее организация утверждала обратное.

FDA - американское Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ранее занимало жесткую позицию в отношении вейпинга и коронавируса. Но после давления они вынуждены были признать, что нет никаких доказательств того, что вейпинг повышает риск развития осложнений, связанных с COVID-19.

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"Курение электронных сигарет подвергает легкие воздействию токсичных химикатов, но неизвестно, увеличивает ли это риск осложнений при заболевании COVID-19", - сообщили в FDA.

"FDA не заслуживает аплодисментов за то, что в конечном итоге пришло к верной общественной позиции, заключающейся в том, что нет никаких доказательств связи никотинового вейпинга с COVID-19. Было совершенно безответственно со стороны FDA подливать масла в огонь, комментируя то, о чем, как они сами признались, ничего не знают", - сказал президент Американской ассоциации вейпинга Грегори Конли.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.