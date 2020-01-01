Найдена самая похожая на Землю экзопланета

На ней вполне может быть жизнь.

Телескоп Кеплера, охотящийся на планеты, уже мертв, но его открытия продолжают появляться.

Ученые, анализирующие данные, собранные Кеплером, который NASA получило в ноябре 2018 года, только что обнаружили скрытый драгоценный камень: планету размером с Землю, который может поддерживать жизнь, какой мы ее знаем.

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Согласно новому исследованию, экзопланета, Kepler-1649c, кружится возле звезды - красного карлика, которая находится в 300 световых годах от Земли. Kepler-1649c находится в "обитаемой зоне" - диапазон расстояний, на котором жидкая вода может существовать на поверхности планеты.

"Этот интригующая, далекая планета дает нам большую надежду на то, что вторая Земля находится среди звезд, ожидая, когда ее найдут", - заявил Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научных миссий НАСА.

На поверхности планеты может быть вода NASA

Кеплер охотился за планетами, используя "транзитный метод", отслеживая звезды на предмет незначительного падения яркости, вызванного тем, что планеты пересекают звезду с точки зрения космического корабля. Кеплер делал это в два этапа: во время своей основной миссии, которая продолжалась до 2013 года, и во время расширенной миссии под названием K2, которая завершилась 17 месяцев назад, когда на космическом корабле кончилось топливо.

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Обе эти кампании были очень успешными. Кеплер заметил около двух третей из 4100 подтвержденных экзопланет, которые астрономы обнаружили на сегодняшний день. И наблюдения телескопа предполагают, что 20-25% из 200 миллиардов или около того звезд в галактике Млечный путь содержат скалистые планеты в обитаемой зоне.

Огромный набор данных Кеплера будет занимать астрономов годами. Некоторые из этих работ включают двойную проверку, пытаясь найти реальные планеты, которые предыдущее программное обеспечение для проверки ошибочно назвало ложными срабатываниями. И в данных Кеплера есть много ложных срабатываний, потому что множество других вещей, помимо вращающихся планет, могут вызвать звездные падения яркости. (Например, многие звезды существуют в двойных системах, и Кеплер обычно видел затмения одной звезды ее двойным спутником).

Планета ненамного больше Земли NASA

Kepler-1649c всего в 1,06 раза больше Земли и получает 75% от притока звездной энергии, который наша планета получает от Солнца. Такое сочетание характеристик делает планету действительно особенной.

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"Существуют и другие экзопланеты, которые по размерам ближе к Земле, такие как TRAPPIST-1f и, по некоторым подсчетам, Teegarden c", - писали представители NASA в том же заявлении. "Другие могут быть ближе к Земле по температуре, такие как TRAPPIST-1d и TOI 700d. Но нет другой экзопланеты, которая считается похожей на Землю в обоих этих значениях, которая также находится в обитаемой зоне ее системы".

У Kepler-1649c есть соседняя планета, Kepler-1649b, которая вращается вокруг красного карлика примерно на половине расстояния и поэтому, вероятно, слишком горячая, чтобы поддерживать жизнь, как мы ее знаем.

А настоящие перспективы обитаемости Kepler-1649c сложно оценить. Например, астрономы ничего не знают о его атмосфере, а состав и толщина атмосферы на планете тесно связаны с его температурой и способностью удерживать поверхностные воды в жидкой фазе. Кроме того, красные карлики часто испускают мощные вспышки, особенно в молодости, поэтому планеты в их обитаемых зонах могут сравнительно быстро лишиться атмосферы.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая негостеприимная планета.