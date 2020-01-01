Из яда тарантула получили полезное лекарство

Оно служит обезболивающим без побочных эффектов.

Ядовитые насекомые - это гораздо больше, чем просто страшные четвероногие существа. Они могут оказаться очень полезными в мире лекарственных средств, как только что продемонстрировало исследование из Университета Квинсленда (UQ) в Австралии.

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Команда исследователей из UQ обнаружила, что молекулы яда тарантула обладают хроническими обезболивающими свойствами без каких-либо побочных эффектов. Исследование было опубликовано в журнале биологической химии.

Исследователи из UQ разработали новый мини-белок из яда тарантула, который потенциально сможет облегчить хроническую боль. Доктор Кристина Шредер из Института молекулярной биологии UQ признала, что текущее использование опиоидов во всем мире нуждается в срочных альтернативах.

Такие опиоиды используются относительно регулярно, например, такие как морфий и морфиноподобные лекарства, фентанил и оксикодон.

"Хотя опиоиды эффективны для облегчения боли, они сопровождаются нежелательными побочными эффектами, такими как тошнота, запоры и риск наркомании, что создает огромную нагрузку для общества", - сказал доктор Шредер.

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"Наше исследование показало, что мини-белок в яде тарантула от китайского птичьего паука, известный как Huwentoxin-IV, связывается с болевыми рецепторами в организме".

Шредер продолжил, объяснив: "Используя трехэтапный подход в нашем дизайне лекарств, который включает мини-белок, его рецептор и окружающую мембрану из яда паука, мы изменили этот мини-белок, что привело к большей потенции и специфичности для специфических болевые рецепторы".

"Это гарантирует, что нужное количество мини-белка присоединится к рецептору и клеточной мембране, окружающей рецепторы боли".

Пока что белок успешно испытали на мышах.

Шредер считает, что "результаты могут потенциально привести к альтернативному методу лечения боли без побочных эффектов и снизить зависимость многих людей от опиоидов для облегчения боли".

Напомним, ранее сообщалось, что в США одобрили самый быстрый антидепрессант.