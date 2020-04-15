Названа самая уязвимая к коронавирусу группа людей

Это даже не старики.

Самым опасным фактором, при котором Covid-19 протекает наиболее тяжело, это ожирение. Оно опаснее даже онкологии.

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Как выяснили исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, чаще всего с тяжелой формой коронавируса госпитализируют людей с ожирением. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

Были исследованы случаи госпитализации более 8 тысяч пациентов. Из них почти половина пациентов (46%) была старше 65 лет. Но наиболее часто попадали в больницу с тяжелой коронавирусной инфекцией люди с ожирением. Среди них и люди младше 60 лет.

Пациенты с ожирением в два раза чаще нуждаются в госпитализации. Медики предполагают, что люди с ожирением более подвержены инфекциям, так как иммунная система борется с избытком жира в организме, а не вирусом.

Также ученые выяснили, что только пять процентов курильщиков были госпитализированы с коронавирусом.

Предполагается, что США могут наиболее сильно пострадать от коронавируса, так как именно проблема ожирения может стать роковым фактором.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.