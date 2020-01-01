Астрономы обнаружили ярчайшую сверхновую в истории

Сверхновая взорвалась при слиянии двух звезд.

По данным нового исследования, гигантский взрыв звезды, известный как SN2016aps, который произошел в галактике на расстоянии около 3,6 миллиардов световых лет от Земли, является самой яркой из когда-либо замеченных сверхновых звезд.

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“Мы можем измерить сверхновые, используя две шкалы: общую энергию взрыва и количество этой энергии, излучаемой в виде наблюдаемого света или излучения“, - говорит ведущий автор исследования Мэтт Николл, преподаватель Школы физики и астрономии и Институт гравитационно-волновой астрономии Университета Бирмингема в Англии, говорится в сообщении.

“В типичной сверхновой излучение составляет менее 1% от общей энергии“, - добавил Николл. “Но в SN2016aps мы обнаружили, что излучение было в пять раз больше энергии взрыва сверхновой нормального размера. Это самый яркий свет, который мы когда-либо видели“.

SN2016aps настолько странная и настолько экстремальная, что Николл и его коллеги считают, что это может быть сверхновая типа “пульсационная нестабильная пара“, в которой две большие звезды сливаются до того, как взорвется вся система. Такие события предполагаются, но астрономы никогда не подтверждали их существование.

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SN2016aps была обнаружена в 2016 году с помощью Панорамного телескопа и Системы быстрого реагирования на Гавайях. Николл и его команда отслеживали это событие в течение двух лет с помощью космического телескопа Хаббла и различных наземных приборов, наблюдая, как яркость сверхновой уменьшалась до всего лишь 1% от ее пиковой мощности.

Эти наблюдения позволили исследователям охарактеризовать взрыв и собрать воедино, как это могло произойти. Например, команда определила, что большая часть яркости SN2016aps, вероятно, связана с взаимодействием сверхновой и окружающей газовой оболочки. Прежде чем взорваться, обреченные гигантские звезды испытывают сильные пульсации, которые выбрасывают такие оболочки в космос.

Кроме того, исследователи подсчитали, что система сверхновых имела в 50-100 раз больше массы Солнца. И это действительно может быть система, а не просто одна звезда.

“Газ, который мы обнаружили, был в основном водородом, но такая массивная звезда обычно теряла бы весь свой водород из-за звездных ветров задолго до того, как начала пульсировать“, - сказал Николл. “Одно из объяснений состоит в том, что две немного менее массивные звезды около, скажем, 60 солнечных масс, слились до взрыва. Звезды с меньшей массой дольше удерживают свой водород, в то время как их общая масса достаточно высока, чтобы вызвать нестабильность пары“.

Члены команды говорят, что новое исследование, которое было опубликовано 13 апреля в журнале Nature Astronomy, предвещает будущие открытия, которые могут быть еще более захватывающими.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Бетельгейзе начала себя странно вести.