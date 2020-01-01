Странная планета оказалась ядром газового гиганта

Планета находится в бесплодной "нептуновской пустыне".

Согласно новому исследованию, отдаленная планета, которая примерно в 40 раз более массивная, чем Земля, может быть остаточным ядром планеты-гиганта или гигантской планеты, в процессе создания которой рост застопорился.

Эти результаты могут помочь пролить свет на то, как выглядят загадочные ядра планет-гигантов, считают исследователи.

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Ученые исследовали экзопланету TOI-849b, которая впервые была обнаружена в 2018 году транзитным спутником исследования экзопланет (TESS) и позднее подтверждена обсерваторией La Silla в Чили. Этот инопланетный мир вращается вокруг звезды TOI-849 на расстоянии около 730 световых лет от Земли.

Масса TOI-849b примерно в 40 раз больше массы Земли и почти вдвое меньше массы Сатурна. В то же время данные обсерватории Паранал в Чили и Глобального телескопа обсерватории Лас-Кумбрес помогли выявить, что диаметр экзопланеты примерно в 3,45 раза больше диаметра Земли и сопоставим с диаметром Нептуна. В целом, эта информация предполагает, что экзопланета имеет плотность, подобную плотности Земли, что делает ее самой плотной планетой размером с Нептун, обнаруженной на сегодняшний день.

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TOI-849b вращается вокруг своей звезды на быстрой, узкой орбите длиной всего 18,4 часа. Это приближает его к его звезде на расстоянии всего 1,5% от астрономической единицы (AU) - среднего расстояния между Землей и Солнцем (которое составляет около 150 миллионов километров).

Таким образом, вновь обретенная экзопланета находится в середине так называемой “горячей нептуновской пустыни“, явного (и таинственного) недостатка планет размером с Нептун, которые вращаются очень близко к своим звездам.

“В этом промежуточном месте не так много планет, поэтому увидеть планету такого размера, расположенную так близко к звезде, довольно круто“, - говорит Шон Рэймонд, астрофизик из Обсерватории Бордо во Франции, который не принимал участия в этом исследовании.

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Предыдущие модели предполагали, что зарождающиеся планеты, масса которых в 10-20 раз превышает массу Земли, должны иметь достаточно сильные гравитационные поля, чтобы поглотить огромное количество материала из протопланетных дисков газа и пыли, которые окружают их звезды. Поэтому такие планеты должны вздуться, чтобы стать газовыми гигантами, подобными Юпитеру или Сатурну. Таким образом, можно предположить, что TOI-849b является остатком газового гиганта, который каким-то образом потерял большую часть своего веса, возможно, из-за тепла своей звезды.

Исследователи предполагают, что TOI-849b может быть остатком ядра газового гиганта, который потерял массу, столкнувшись с другими планетами-гигантами или гравитация звезды оттолкнула большую часть газовой оболочки.

Другое возможное объяснение нынешнего состояния TOI-849b связано с задержкой развития. Возможно, TOI-849b сформировался поздно, когда большая часть протопланетного диска его системы исчезла, считают исследователи.

В целом, TOI-849b может дать ученым представление о том, как выглядит ядро ​​газового гиганта. Будущие исследования могут непосредственно наблюдать за составом этого ядра, анализируя испаренный материал в оставшейся атмосфере экзопланеты.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы впервые поймали отраженный свет звезды от горячей планеты.