Найдена самая быстро вращающаяся звезда

Скорость ее вращения - 540 км/с.

В 30 тысячах световых лет от нас находится звезда LAMOST J040643.69+542347.8, верхние слои которой вращаются со скоростью 540 км/c. Обнаружил ее китайский астроном Ли Гуанвей.

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Предыдущий рекорд принадлежал звезде HD 191423, которая вращается со скоростью 440 км/с.

Из-за такой скорости вращения звезда имеет сплющенную форму. Экваториальный радиус звезды длиннее полярного, а сила тяжести на полюсах выше, чем на экваторе.

Кроме того, эта звезда еще и движется в пространстве быстрее других звезд. Ее скорость 120 км/с.

Астроном Ли Гуанвэй считает, что звезда была частью бинарной системы и получила такую скорость, когда ее соседка взорвалась сверхновой, откинув ее в пространство.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду.