Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эбола в Конго официально побеждена

Комментариев: 0
Теперь осталось разобраться с коронавирусом.
Эбола побеждена в Конго
Эбола побеждена в Конго
aa.com.tr

Эпидемия лихорадки Эбола, которая продолжалась в восточной части Демократической Республики Конго с 2018 года, наконец побеждена. Об этом должны объявить во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 12 апреля.

Читай также: Эбола на пороге: В США запретили создавать опасные вирусы

Вирус убил 66 процентов из более чем 3400 инфицированных людей. Это была вторая по величине вспышка лихорадки Эбола за всю историю болезни после вспышки в Западной Африке в 2014 году.

Но празднования в Центре лечения Эболы в Бени, городе, который когда-то был в центре вспышки, будут проходить в рабочем режиме. Несмотря на то, что Эбола уже побеждена, страна может столкнуться со вспышкой коронавируса. 

Ранее сообщалось, что ученые из США и Сьерра-Леоне нашли новый вирус лихорадки Эбола у летучих мышей - это первый случай, когда новый вирус обнаружили у переносчика, а не у зараженного животного или человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Эбола, вирус, лихорадка, Конго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь