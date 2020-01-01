Эбола в Конго официально побеждена

Теперь осталось разобраться с коронавирусом.

Эпидемия лихорадки Эбола, которая продолжалась в восточной части Демократической Республики Конго с 2018 года, наконец побеждена. Об этом должны объявить во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 12 апреля.

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Вирус убил 66 процентов из более чем 3400 инфицированных людей. Это была вторая по величине вспышка лихорадки Эбола за всю историю болезни после вспышки в Западной Африке в 2014 году.

Но празднования в Центре лечения Эболы в Бени, городе, который когда-то был в центре вспышки, будут проходить в рабочем режиме. Несмотря на то, что Эбола уже побеждена, страна может столкнуться со вспышкой коронавируса.

Ранее сообщалось, что ученые из США и Сьерра-Леоне нашли новый вирус лихорадки Эбола у летучих мышей - это первый случай, когда новый вирус обнаружили у переносчика, а не у зараженного животного или человека.