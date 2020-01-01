Астрономы опубликовали новое фото черной дыры

На снимке видно струю, которую извергает черная дыра.

В прошлом году глобальное сотрудничество ученых вошло в историю, обнародовав самое первое изображение черной дыры. Теперь у нас есть продолжение - самый близкий взгляд на струю, извергнутую сверхмассивной черной дырой.

Эта сверхмассивная черная дыра находится в самом сердце квазара в 5 миллиардах световых лет от Земли, чрезвычайно яркого 3C 279. Квазары являются одними из самых ярких космических объектов, которые мы знаем.

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Недавно опубликованные результаты фактически получены из того же самого пункта наблюдения, который дал историческое изображение черной дыры, проведенного командой телескопа горизонта событий в апреле 2017 года. 3C 279 был одним из четырех вторичных объектов в этом пункте - и теперь мы наконец-то получить захватывающие результаты.

Мы уже знаем, что когда материя падает в небытие голодной сверхмассивной черной дыры, часть этого материала - окружающий газ и пыль - ускоряется почти до скорости света. В результате чёрная дыра создает релятивистские джеты наиболее быстро распространяющихся частиц в известной Вселенной.

Это одна из этих взрывных струй, которую команда EHT сняла в беспрецедентных деталях, проследив все это вплоть до аккреционного диска черной дыры в 3C 279. Это изображение может показаться нам несколько расплывчатым, но астрономы все равно получили потрясающие данные.

С одной стороны, команда открыла небольшой сюрприз: хотя струя должна быть прямой, данные фактически показывают то, что кажется изгибом в ее основании, вместе с удлиненной структурой, которая перпендикулярна направлению струи.

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"Эту морфологию можно интерпретировать как широкофазонную струю или пространственно изогнутую струю", - пишет команда в своей статье, в которой фигурируют 351 автор.

И, поскольку наблюдения проводились в течение нескольких дней, исследователи также могли различить мелкие изменения, которые вполне могли быть тем, что было предсказано с помощью моделирования, но никогда не наблюдалось напрямую - вращение аккреционного диска и измельчение материала при падении в черную дыру.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало пожирание звезды черной дырой.