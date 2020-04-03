Астрономы: Комета Борисова начала рассыпаться

Второй известный межзвездный объект в нашей Солнечной системы, кажется, уже не целый.

Фотографии межзвездной кометы Борисова, сделанные космическим телескопом Хаббла НАСА 28 марта и 30 марта, показывают удлиненное ядро, которое, по-видимому, имеет два отдельных компонента. Об этом объявили астрономы в отчете в четверг (2 апреля). Ученые подчеркивают, что в прошлый раз, 23 марта, ядро ​​было единым целым.

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Эти две части примерно одинаково яркие, но это не значит, что они имеют одинаковый размер, сказал астроном из Калифорнийского университета Дэвид Джевитт, который вел новые наблюдения.

"Как правило, дополнительное ядро ​​выпадает из целого куска, и оно меньше по сравнению с основным ядром - оно содержит крошечную долю от общей массы", - сказал он. "Но, поскольку он был просто вырван из ядра, он представляет собой большой кусок льда. А лед шипит и сублимирует как сумасшедший, превращая комету в производителя пыли".

Пыль - это то, что Хаббл замечает на этих фотографиях. Таким образом, маловероятно, что Борисов значительно распадется, добавил Джевитт. Он подсчитал, что Борисов, возможно, только что потерял от 0,1% до 1% от общей массы.

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Тем не менее, исследователи не знают наверняка, что это так; возможно, что-то более драматическое только что произошло. Джевитт и его коллеги надеются это выяснить, и дополнительные наблюдения Хаббла могут помочь.

Например, дальнейшие снимки Хаббла могут показать исследователям, насколько быстро фрагмент удаляется от основного ядра и как долго он будет оставаться наблюдаемым.

Комета Борисова была обнаружена в августе 2019 года и максимально приблизилась к Солнцу в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что на комете из глубокого космоса нашли признаки воды.