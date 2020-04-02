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Названы домашние животные, которые пострадают от коронавируса

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Некоторые животные, которые живут с человеком, могут переносить вирусы.
Домашние животные могут переносить коронавирус
Домашние животные могут переносить коронавирус
familypet.info

Тяжелый острый респираторный синдром, который вызывается коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), начавшийся с Уханя, Китай, может передаваться и на животных.

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Несмотря на огромные усилия по борьбе с этим заболеванием, COVID-19 в настоящее время распространился на более 100 стран и вызвал глобальную пандемию. SARS-CoV-2, как полагают, возник у летучих мышей; однако промежуточные источники вируса у животных полностью неизвестны.

Биологи под руководством Хуалан Чен из Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской академии сельскохозяйственных наук исследовали восприимчивость хорьков и домашних животных к SARS-CoV-2.

Они обнаружили, что SARS-CoV-2 плохо реплицируется у собак, свиней, кур и уток, но эффективно у хорьков и кошек. Вирус может передаваться кошкам через капли, которые вылетают при дыхании.

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При этом среди хорьков вирус легко распространялся, но не сказывался на состоянии их здоровья. У кошек же ситуация была хуже, особенно с котятами. Практически все они умирали в случае заражения коронавирусом.

Исследование дает важную информацию о животных, переносящих SARS-CoV-2 и управлении животными для контроля COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа безопасная дистанция при коронавирусе.

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Теги: коронавирус, животные
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БЕЗУМЕЦ+    02.04.2020, 17:59
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