Астрономы изучили красное небо над Японией 1400-летней давности

Ученые предложили свое объяснение древнему явлению.

Неизвестное явление, которое называют "алым веером" распространилось по небу над Японией 1400 лет назад, и с тех пор оно не дает покоя астрономам.

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Согласно историческим записям, 30 декабря 620 года в небе появился "красный знак" в форме "хвоста фазана". В то время это считалось плохим предзнаменованием. Современные ученые задавались вопросом, могло ли явление быть вызвано сиянием или кометой. Но ни одно из этих объяснений не подтвердилось.

Рюхо Катаока, который изучает космическую погоду в Национальном институте полярных исследований в Японии, и его коллеги решили, что они хотят исследовать то, что могло вызвать феномен алого цвета.

Они начали со сравнения исторического описания с современным пониманием полярных сияний. Хотя они часто бывают зелеными, они могут появляться в других цветах, включая красный, в зависимости от того, какие элементы в атмосфере Земли активируются заряженными частицами, извергаемыми солнцем.

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Команда отследила более поздние наблюдения полярных сияний, которые были видны над Японией в форме веера на красном фоне. Это соответствует описанию "хвоста фазана" в 620 году. Исследователи также составили карту того, как могло бы выглядеть изменяющееся магнитное поле Земли в то время, предполагая, что в 620 году Японии находилась бы около 33 градусов магнитной широты, а не 25 градусов, как сейчас.

Исследователи также проанализировали другую гипотезу о "красном знаке" - что она была вызвана кометой. Но они обычно не окрашены в красный цвет, и команда определила, что в то время должна была быть малая вероятность появления кометы.

Исследование описано в статье, опубликованной 31 марта в Обзоре культуры и социальных наук Sokendai.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы изучили галактику-бабочку.