Названа безопасная дистанция при коронавирусе

Медики высчитали, насколько далеко нужно находиться от человека, чтобы не подхватить Covid-19.

Исследователь считает, что мы слишком близко друг к другу EPA/UPG

Новый коронавирус вызвал меры по социальному дистанцированию во всем мире. Но один исследователь считает, что этого недостаточно.

Лидия Буруйба, доцент в MIT, в течение многих лет исследовала динамику выдохов (например, кашель и чихание) в Лаборатории жидкостной передачи заболеваний и обнаружила, что выдохи вызывают образование газообразных облаков, которые могут подниматься до 8 метров.

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Ее исследования могут иметь последствия для глобальной пандемии COVID-19, хотя меры, которые требуют Центры по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения, требуют два метра и метр пространства соответственно.

"Существует настоятельная необходимость в пересмотре руководящих принципов, которые в настоящее время даются ВОЗ и CDC в отношении потребностей в защитном оборудовании, особенно для медицинских работников на переднем крае", - сказала Буруйба в интервью USA TODAY.

Исследование Буруйбы призывает к улучшению мер по защите работников здравоохранения и, возможно, к большему удалению от инфицированных людей, которые кашляют или чихают. Она сказала, что нынешние рекомендации основаны на "больших каплях" как способе передачи вируса и идее, что эти большие капли могут проходить только определенное расстояние.

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В статье, опубликованной на прошлой неделе в журнале Американской медицинской ассоциации, Буруйба сказала, что пиковая скорость выдоха может достигать 10-30 метров в секунду, и "используемые в настоящее время хирургические маски и маски N95 не тестируются на эти потенциальные характеристики дыхательных выбросов".

По словам Буруйба, идея, что капли "ударяются о виртуальную стену и останавливаются там, а после этого мы в безопасности", основана не на доказательствах, найденных в ее исследовании, а также на "доказательствах, которые мы имеем о передаче COVID».

Буруйба утверждает, что "облако", которое может нести капли любого размера, испускается, когда человек кашляет, чихает или иным образом выдыхает. Облако только частично смягчается чиханием или кашлем в локоть, добавила она.

Как далеко могут проникнуть микробы коронавируса, прежде чем они перестанут быть угрозой?

Доктор Пол Поттингер, профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Вашингтонского университета, сказал, что остаются вопросы о расстояниях, на которых вирус эффективен.

"Для меня вопрос не в том, как далеко микробы могут путешествовать, а в том, как далеко они могут продвинуться, прежде чем перестанут быть угрозой. Чем меньше частицы микробов, тем ниже риск того, что они могут заразить кого-то, кто может вдохнуть их или застрять в носу или во рту", - сказал Поттингер.

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"Мы думаем, что самая большая угроза коронавируса - это большие капли. Капли слюны, сопли, плевки. Капли, которые почти похожи на дождь, если хотите, когда кто-то чихает. Эти капли достаточно велики, чтобы на них все еще действовала гравитация. Обычно, в пределах шести футов от чьего-либо тела, более крупные и более заразные капли падают на землю. Отсюда и правило шести футов".

ВОЗ сослалась на недавнюю научную записку о методах передачи, в которой рекомендовалось "меры предосторожности при контакте с каплями и контактах для людей, ухаживающих за пациентами с COVID-19".

Если бы коронавирус был эффективен на расстоянии до 2 метров, как утверждает Буруйба в своем исследовании, больше людей болели бы, добавил Поттингер.

"Требуется определенное количество вирусных частиц, мы называем их "вирионами" или отдельными вирусами, требуется определенное количество отдельных вирусов, чтобы фактически закрепиться в организме и вызвать развитие этой инфекции", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние коронавируса на города рассмотрели из космоса.