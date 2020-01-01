Астрономы нашли неуловимого космического убийцу

Черную дыру средней массы удалось обнаружить благодаря "убийству" звезды.

Астрономы нашли лучшее доказательство существование объекта, совершившего космическое убийство: черную дыру неуловимого ранее класса, рассекретившую себя разрыванием звезды, которая прошла слишком близко.

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При весе примерно в 50000 масс нашего Солнца черная дыра меньше сверхмассивных черных дыр (при миллионах или миллиардах солнечных масс), которые находятся в ядрах больших галактик, но больше, чем черные дыры звездной массы, образованные коллапсом массивной звезды.

Эти так называемые черные дыры средней массы (IMBH) являются долгожданным "недостающим звеном" в эволюции черной дыры. Хотя было несколько других кандидатов в IMBH, исследователи считают эти новые наблюдения самым убедительным доказательством существования черных дыр среднего размера во Вселенной.

"Черные дыры средней массы являются очень неуловимыми объектами, поэтому очень важно тщательно обдумать и исключить альтернативные объяснения для каждого кандидата. Именно это телескоп Хаббл позволил нам сделать для нашего кандидата", - сказал Дачен Лин из Университета Нового Хэмпшир, главный исследователь исследования. Результаты опубликованы 31 марта 2020 года в The Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы увидели схватку звезды с черной дырой.