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Астрономы нашли неуловимого космического убийцу

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Черную дыру средней массы удалось обнаружить благодаря "убийству" звезды.
Черная дыра выдала свое существование убийством звезды
Черная дыра выдала свое существование убийством звезды
NASA

Астрономы нашли лучшее доказательство существование объекта, совершившего космическое убийство: черную дыру неуловимого ранее класса, рассекретившую себя разрыванием звезды, которая прошла слишком близко.

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При весе примерно в 50000 масс нашего Солнца черная дыра меньше сверхмассивных черных дыр (при миллионах или миллиардах солнечных масс), которые находятся в ядрах больших галактик, но больше, чем черные дыры звездной массы, образованные коллапсом массивной звезды.

Эти так называемые черные дыры средней массы (IMBH) являются долгожданным "недостающим звеном" в эволюции черной дыры. Хотя было несколько других кандидатов в IMBH, исследователи считают эти новые наблюдения самым убедительным доказательством существования черных дыр среднего размера во Вселенной.

"Черные дыры средней массы являются очень неуловимыми объектами, поэтому очень важно тщательно обдумать и исключить альтернативные объяснения для каждого кандидата. Именно это телескоп Хаббл позволил нам сделать для нашего кандидата", - сказал Дачен Лин из Университета Нового Хэмпшир, главный исследователь исследования. Результаты опубликованы 31 марта 2020 года в The Astrophysical Journal Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы увидели схватку звезды с черной дырой.

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Теги: черная дыра, звезда
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