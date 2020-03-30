Дома на Луне будут строить из мочи

Мочевина может помочь в строительстве лунных баз.

При разработке материалов для лунного строительства важно минимизировать вес компонентов, которые должны быть доставлены с Земли. Все необходимые ингредиенты для геополимеров потенциально могут быть получены на лунной поверхности, поэтому материал может быть эффективным строительным материалом для инфраструктуры на Луне.

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Обнаружение химической примеси, которую можно легко получить на Луне и которая может улучшить обрабатываемость при использовании меньшего количества воды, было бы очень полезным для использования геополимеров лунного реголита для лунной 3D-печати. Мочевина может разрушать водородные связи, и, следовательно, снижает вязкость многих водных смесей. Поскольку мочевина является вторым наиболее распространенным компонентом в моче (после воды), она легко доступна везде, где есть люди.

Поэтому команда Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии изучила возможность использования мочевины в качестве химической добавки для лунных геополимеров. Добавление мочевины сравнивали с суперпластификаторами на основе поликарбоксилата и нафталина и с контрольной смесью без суперпластификатора. При отвердении образца, содержащего мочевину, при 80 ° С начальное время схватывания становилось больше. Образцы, содержащие суперпластификаторы на основе мочевины или нафталина, могут иметь большой вес вскоре после смешивания, сохраняя при этом почти стабильную форму.

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Образцы без суперпластификатора или содержащие примесь на основе поликарбоксилата были слишком жесткими для формирования формы после литья. Образцы, содержащие примеси на основе мочевины и нафталина, могут быть использованы для создания структуры без какой-либо заметной деформации.

Начальная прочность на сжатие образцов с мочевиной была выше, чем для двух других образцов, содержащих суперпластификаторы, и она продолжала расти даже после 8 циклов замораживания-оттаивания. Микроструктурные исследования показали, что суперпластификаторы могут влиять на образование дополнительных воздушных пустот внутри образцов.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA предложили новый способ покорения Луны.