Ученый назвал теплую погоду спасением от коронавируса

Судя по карте распространения Covid-19, нас ждет быстрый спад заболеваний.

В борьбе с пандемией некоторые ученые видят надежду в наступлении более теплой и солнечной погоды. Если Covid-19 соответствует сезонной структуре других респираторных инфекций, ближайшие месяцы помогут подавлению вируса - по крайней мере, временно.

Читай также: В ВОЗ готовы объявить коронавирус новой пандемией

Некоторые исследования предполагают, что новый коронавирус действительно будет следовать сезонности, которую демонстрируют его генетические родственники, циркулирующие среди людей в течение многих лет. Это исследование также показывает, что Covid-19 будет труднее закрепиться в тропиках, чем в умеренных регионах мира.

“Исходя из того, что мы документировали до сих пор, кажется, что вирусу труднее распространяться между людьми в более теплом климате“, - сказал Мохаммад Саджади, доцент Института вирусологии Университета Мэриленда, который изучал вспышку, которая заразил около 400 000 человек по всему миру.

Ученые из китайских университетов Бейхан и Цинхуа, которые исследовали, как коронавирус передается в 100 китайских городах, пришли к выводу, что “высокая температура и высокая относительная влажность значительно снижают передачу Covid-19“.

Исследования профессора Саджади показывают, что, хотя вирус может распространяться где угодно, он наиболее эффективно передается между людьми при низкой влажности и температуре от 5 ° С до 11 ° С.

В настоящее время районы, наиболее подверженные воздействию Covid-19, находятся между 30-50 градусами к северу от экватора, который включает в себя большую часть Китая и США, а также южную часть Европы.

Карта распространения коронавируса ft.com

Но команда из Мэриленда предсказывает, что этот пояс наиболее интенсивной вирусной передачи будет перемещаться на север в северную Европу и Канаду в ближайшие недели - прежде чем замедлится в северном полушарии летом, усилившись в умеренных регионах к югу от экватора. Китайские исследователи также предсказали падение передачи с наступлением лета.

Читай также: Коронавирус: На масках напечатают лица для разблокировки смартфонов

Однако исследование, проведенное в Базельском университете в Швейцарии и в Каролинском институте в Швеции, которое включало сезонные данные о других вспышках коронавируса в модели текущей пандемии, дало предостережение.

“Наступление весны и лета может создать впечатление, что [вирус] был успешно локализован, только для того, чтобы инфекция снова усилилась зимой 2020–21 гг.“, - заключил он.

Это дало бы эпидемическую кривую, аналогичную так называемой пандемии испанского гриппа 1918-19 годов, когда три отдельные волны инфекции были разделены периодами меньшего числа случаев, которые продолжались несколько недель. По некоторым подсчетам, треть населения планеты была заражена во время пандемии, и по меньшей мере 50 миллионов человек во всем мире умерли.

Причины, по которым респираторные вирусы ведут себя сезонно, не совсем понятны, но ученые указывают на несколько способствующих факторов. Одна из них заключается в том, что, хотя вирусы размножаются в людях при нормальной температуре тела около 37 ° С, они выживают и лучше передаются вне организма человека при гораздо более низкой температуре и уровне влажности.

Читай также: Медики пугают жителей Земли глобальной эпидемией

Вторым фактором является то, что люди в умеренных регионах проводят больше времени близко друг к другу в помещении в периоды более холодной погоды. Третье - это то, что иммунная система человека менее эффективна зимой, отчасти потому, что меньше солнечного света помогает в выработке витамина D.

Тем не менее, существуют несогласные научные голоса, такие как Марк Липситч, профессор эпидемиологии Гарвардского университета, который считает, что некоторые коллеги преувеличивают вероятную сезонность Covid-19. “Мы можем ожидать умеренного снижения контагиозности [вируса] в более теплую и влажную погоду“, - сказал он, но “было бы неразумно ожидать, что эти снижения замедлят передачу достаточно, чтобы создать большой спад“.

Напомним, ранее сообщалось, что определена причина древней смертоносной эпидемии.