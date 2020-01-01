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Столкновение нейтронных звезд помогло сформировать Солнечную систему

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Астрономы ищут остатки столкновения нейтронной звезды, которое дало Земле драгоценные металлы.
Столкновение нейтронных звезд породило нашу систему
Столкновение нейтронных звезд породило нашу систему
NASA

Когда нейтронные звезды сливаются, они выбрасывают множество недолговечных элементов в пространство, и эти материалы становятся частью формирующихся солнечных систем. Теперь ученые пытаются найти то слияние, которое сформировало нашу солнечную систему, отслеживая элементы, произведенные исходным распадающимся материалом. В результате этой работы они считают, что такое слияние произошло 100 миллионов лет назад и за 1000 световых лет от нашей Солнечной системы.

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"Это было близко. Если вы посмотрите на небо и увидите слияние нейтронной звезды на расстоянии 1000 световых лет от нас, оно затмит все ночное небо", - сказал ведущий ученый проекта Сабольч Марка, физик из Колумбийского университета. .

Марка и его коллега Имре Бартос, астрофизик из Университета Флориды, использовали метеориты с рассвета Солнечной системы, чтобы отследить столкновение. Они проанализировали изотопы - излучения элементов с различным количеством нейтронов в их атомах.

Во-первых, они рассчитали количество радиоактивных изотопов в ранней Солнечной системе. Затем исследователи сравнили свои измерения с количеством изотопов, образовавшихся в результате слияния нейтронных звезд. Марка представил результаты своих исследований на собрании Американского астрономического общества в Гонолулу.

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Тяжелые элементы Вселенной, такие как золото, платина и плутоний, образуются, когда нейтроны бомбардируют атомы. Во время таких столкновений нейтральный нейтрон может испускать отрицательно заряженный электрон, становясь положительно заряженным протоном и изменяя идентичность атома.

Этот процесс, известный как быстрый захват нейтронов, происходит только во время самых мощных взрывов, таких как сверхновые и слияния нейтронных звезд. Но ученые продолжают спорить о том, какое из этих экстремальных явлений является причиной основной массы тяжелых элементов во Вселенной.

Таким образом, Марка и Бартос обратились к древним метеоритам, пытаясь понять, какой тип события мог породить раннюю солнечную систему. Внутри этих камней из молодой Солнечной системы заперт материал, извергнутый взрывом, и хотя эти первоначальные элементы были радиоактивными и быстро распадающимися, они оставили после себя следы своего прошлого присутствия.

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И когда Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) начинает выявлять потенциальные слияния нейтронных звезд, ученые применяют ее наблюдения, чтобы помочь выявить наиболее вероятных источников материала, образовавшегося в ближайшем слиянии, которое Марка назвал "варевой ведьмой". Галактика, "медленно разлагающийся материал, пробившийся в Солнечную систему.

Предыдущие исследования показали, что сверхновая возникает в Млечном Пути раз в 50 лет или около того. Новые наблюдения LIGO показывают, что слияния нейтронных звезд происходят гораздо реже, примерно раз в 100 000 лет. Количество тяжелых элементов в Солнечной системе позволяет предположить, что они произошли от ближайшего слияния нейтронных звезд, поскольку происхождение сверхновых могло бы дать больше материала.

То, что команда не смогла выяснить, это направление, в котором эти тяжелые элементы вошли в окрестности нашей солнечной системой, открытие, которое теоретически может позволить ученым точно определить остатки столкновения. Проблема в том, что солнце не находилось на месте в течение 4,5 миллиардов лет с момента его образования.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили звезду с рекордным содержанием лития.

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Теги: астрономия, нейтронная звезда
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